In navolging van de groep van zestien nationale antidopingbureaus heeft ook de atletencommissie van het mondiale antidopingbureau WADA gepleit voor een nieuwe schorsing van Rusada, het Russische antidopinglab.

De atletencommissie is net als de zestien landen - waaronder Nederland - verbolgen dat het Russische antidopingbureau Rusada zich niet aan afspraken met het WADA heeft gehouden.

Medewerkers van het het WADA brachten vorige maand vergeefs een bezoek aan het dopinglaboratorium in Moskou. Ze kwamen daar voor gegevens van dopingtests van Russische sporters, maar kregen die niet. De Russen kregen tot en met 31 december de tijd om de data alsnog te leveren, maar reageerden niet.

"We zijn buitengewoon teleurgesteld dat de Russische autoriteiten de opgelegde deadline hebben laten verstrijken", meldt de atletencommissie van het WADA, waarin zeventien atleten zitting hebben, onder wie Nederlander Chiel Warners.

"We verwachten nu dat Rusland geschorst zal worden. Dat zou volgens de atleten de enige passende maatregel zijn. Alles wat minder is, zal namens alle schone sporters worden beschouwd als falen."

Kremlin beloofde volledige medewerking

In september 2018 besloot WADA de schorsing van Rusada onder voorwaarden op te heffen. Een van die voorwaarden was volledige inzage in gegevens van het dopinglab in Moskou, maar daar werd dus niet aan voldaan.

Enkele dagen voor het verstrijken van de deadline, op 28 december, had de Russische regering nog laten weten volledig mee te werken met het WADA. Het Kremlin kwam met die toezegging na een oproep aan president Vladimir Poetin door Yuri Ganus, de directeur van Rusada.

"Ganus is niet op de hoogte van alle details en zijn zorgen zijn ongegrond. We zijn al in contact met WADA en zullen de benodigde gegevens leveren", zei de regering toen.

Eerder op woensdag pleitten naast Nederland ook de antidopingbureaus van Australië, Oostenrijk, Canada, Denemarken, Finland, Frankrijk, Duitsland, Ierland, Japan, Nieuw-Zeeland, Noorwegen, Polen, Singapore, Zweden en de Verenigde Staten voor een onmiddellijke schorsing van de Russen.

WADA-voorzitter Reedie baalt van ontwikkelingen

Voorzitter Craig Reedie van het WADA liet weten flink te balen van de situatie. "We hebben zorgvuldig samengewerkt met de Russische autoriteiten om de deadline te halen. Daarom ben ik erg teleurgesteld dat we de gegevens uit het laboratorium niet hebben binnengekregen", zei hij tegen de BBC.

Rusada werd in 2015 geschorst wegens grootscheeps dopinggebruik in de Russische sport en met name bij de Olympische Spelen van Sochi in 2014. Dat leidde ook tot de uitsluiting van Russische sporters voor onder meer de Winterspelen in Pyeongchang. Alleen 'schone' sporters uit Rusland mochten onder neutrale vlag meedoen.