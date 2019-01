Een groep van zestien nationale antidopingagentschappen, waaronder de Nederlandse Dopingautoriteit, heeft het mondiale antidopingbureau WADA woensdag opgeroepen om Rusland onmiddellijk een schorsing op te leggen.

Nederland, Australië, Oostenrijk, Canada, Denemarken, Finland, Frankrijk, Duitsland, Ierland, Japan, Nieuw-Zeeland, Noorwegen, Polen, Singapore, Zweden en de Verenigde Staten vinden het onacceptabel dat het Russische nationale antidopingbureau Rusada zich niet heeft gehouden aan afspraken met het WADA.

Rusland dreef de zaak op de spits door vorige maand medewerkers van WADA met lege handen te laten na een bezoek aan het dopinglaboratorium in Moskou. Het agentschap kreeg niet de beschikking over gegevens van dopingtesten van Russische sporters.

Het mondiale bureau gaf de Russen tot en met 31 december de tijd om de vereiste data alsnog vrij te geven, maar Rusland heeft de deadline laten verstrijken zonder in actie te komen.

"Na meer dan drie jaar van herziening, besluiteloosheid en compromissen over het ergste dopingschandaal in de geschiedenis van de sport, is het tijd om aan te tonen dat geen individu en geen natie is vrijgesteld van het naleven van de World Anti-Doping Code", aldus de zestien antidopingbureaus in een verklaring.

WADA-voorzitter 'erg teleurgesteld' over missen deadline

Voorzitter Craig Reedie van WADA baalt fors van de ontwikkelingen. "We hebben zorgvuldig samengewerkt met de Russische autoriteiten om de deadline te halen. Daarom ben ik erg teleurgesteld dat we de gegevens uit het laboratorium niet hebben binnengekregen", zegt Reedie woensdag tegen de BBC.

Later op de dag kwam ook het Britse antidopingbureau UKAD nog met een verklaring. Daarin wordt niet expliciet om een schorsing van Rusada gevraagd, maar uiten de Britten wel hun zorgen.

"Het UKAD zou graag zien dat het uitvoerend comité van de het WADA direct in actie komt als het werk van de organisatie is voltooid, om zo tot een besluit te komen over het naleven van de regels door Rusada", staat in het statement.

Rusada werd in 2015 geschorst wegens grootscheeps dopinggebruik in de Russische sport en met name bij de Olympische Spelen van Sochi in 2014. Dat leidde ook tot de uitsluiting van Russische sporters voor onder meer de Winterspelen in Pyeongchang. Alleen 'schone' sporters uit Rusland mochten onder neutrale vlag meedoen.

In september 2018 besloot WADA de schorsing onder voorwaarden op te heffen. Later deze maand beslist het mondiale antidopingbureau of Rusada opnieuw uitgesloten moet worden.