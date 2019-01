Rafael Nadal komt deze week toch niet in actie bij het ATP-toernooi van Brisbane. De 32-jarige Spanjaard heeft te veel last van een heupblessure. Andy Murray ging woensdag in de tweede ronde van het toernooi in Australië onderuit tegen de Rus Daniil Medvedev.

"Het is een klein probleem wat groter kan worden als ik wel ga spelen", zei Nadal over zijn blessure. "Ik wil graag spelen maar de doktoren adviseren anders."

Nadal kwam afgelopen week al wel in actie tijdens een demonstratietoernooi in Abu Dhabi. Daar verloor hij van Kevin Anderson. De voormalige nummer één van de wereldranglijst stond sinds de US Open aan de kant. Hij moest toen in de halve finales geblesseerd opgeven.

Vanwege een buikspierblessure sloeg Nadal de rest van het seizoen over. Hij gebruikte die periode ook om zich te laten opereren aan een enkel. Nadal wilde zich in Brisbane voorbereiden op de Australian Open. Het eerste Grand Slam-toernooi van het jaar begint op maandag 14 januari.

Murray verliest in twee sets

Murray verloor in twee sets van Medvedev: 7-5 en 6-2. De 31-jarige Schot moest vier keer zijn servicebeurt inleveren en wist zelf maar één keer door de opslag van zijn Russische tegenstander te gaan.

In de eerste ronde had Murray bij zijn eerste wedstrijd sinds september gewonnen van de Australiër James Duckworth. De voormalige nummer één van de wereld kampt al 1,5 jaar met blessures. In 2018 was de US Open het enige Grand Slam-toernooi waaraan hij kon deelnemen.

Door zijn fysieke malheur is Murray afgezakt naar de 240e plek op de wereldranglijst, maar hij hoefde in Brisbane geen kwalificatie te spelen. Hij maakt gebruik van zijn beschermde ranking als nummer twee van de wereld, die hij vanwege zijn langdurige blessure bij een beperkt aantal toernooien mag inzetten.

Ook bij de Australian Open wordt Murray daardoor direct toegelaten tot het hoofdtoernooi. Hij moet wel vrezen voor zware tegenstand in de eerste rondes, omdat hij niet geplaatst is.