Michael Smith baalt als een stekker dat hij dinsdagavond niet in staat was om Michael van Gerwen aan het wankelen te brengen in de finale van het WK darts. De Engelsman ging mede door zijn eigen missers met 3-7 ten onder tegen de Brabander.

"In mijn ogen is Michael niet de terechte wereldkampioen", zei een teleurgestelde Smith op de persconferentie na de eenzijdige finale in Londen. "Ik kreeg vooral in de beginfase genoeg kansen om sets te pakken, maar ik speelde heel slecht."

De 28-jarige Smith, die voor het eerst in zijn loopbaan in de WK-finale stond, liet het vooral liggen op zijn dubbels en keek daardoor al snel tegen een 0-4-achterstand aan in het Alexandra Palace.

'Bully Boy' pakte daarna nog wel de vijfde, zesde en negende set, maar Van Gerwen gaf zijn comfortabele voorsprong niet meer uit handen en kroonde zich voor de derde keer in zijn loopbaan tot wereldkampioen.

Smith weet zeker dat hij ooit wereldkampioen wordt

Smith, die naar de zesde plek op de wereldranglijst is gestegen, erkende dat hij zelf verantwoordelijk is voor zijn kansloze nederlaag in de WK-finale. "Ik ben ontdaan over het verloop van de wedstrijd. Als ik mijn kansen had verzilverd, was het waarschijnlijk een heel andere wedstrijd geworden."

"Ik kwam maar niet op gang en daar ben ik erg gefrustreerd over", vervolgde Smith. "Dit was mijn eerste WK-finale ooit en ik heb er alles aan gedaan om te winnen. Ik verzeker jullie dat ik op een dag met de beker in mijn handen sta."

Voor dit jaar kwam Smith nooit verder dan de kwartfinales op het WK. In 2014 was de Engelsman dicht bij het bereiken van de laatste vier, maar toen bleek Raymond van Barneveld nipt te sterk (4-5).