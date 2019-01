Mathieu van der Poel heeft zijn eerste overwinning van het nieuwe jaar geboekt. De Brabander was dinsdag ondanks een vroege val de sterkste bij de GP Sven Nys in het Belgische Baal.

Van der Poel, die vorig jaar ook zegevierde in Baal, bleef de Belg Toon Aerts 34 seconden voor. Diens landgenoot Laurens Sweeck eindigde op 49 tellen als derde.

Voor de 23-jarige Van der Poel was het al zijn 21e overwinning van het seizoen. Hij was afgelopen week ook de sterkste bij de Superprestige-cross in Diegem, de Azencross in Loenhout en de wereldbekerwedstrijd in Heusden-Zolder.

Door zijn zege nam de Europees kampioen ook de leiding in het klassement van de DVV Verzekeringen Trofee over van Aerts. Met nog twee wedstrijden voor de boeg in deze cyclus heeft hij acht seconden voorsprong op de Belg.

Van der Poel komt ten val in eerste ronde

Voor Van der Poel leek het in de eerste ronde van de GP Sven Nys mis te gaan. Hij gleed onderuit in een bocht, moest zijn zadel en stuur rechtzetten en aan het einde van de ronde van fiets wisselen.

In een mum van tijd had Van der Poel de achterstand weer goedgemaakt en in de derde ronde reed hij weg bij de concurrentie. Door een lekke band in de slotfase werd zijn voorsprong wat kleiner, maar de zege kwam niet meer in gevaar.