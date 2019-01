Andy Murray heeft dinsdag zijn rentree opgeluisterd met een zege op James Duckworth. De Brit won bij het ATP-toernooi van Brisbane na maanden van blessureleed met 6-3 en 6-4 en dat zorgde voor de nodige emotie.

"Het is niet makkelijk om mijn gevoelens met één zin of één antwoord te omschrijven", zei de geëmotioneerde na afloop in een interview op de hardcourtbaan in de Australische stad.

De voormalig nummer één van de wereld kwakkelt al anderhalf jaar. In 2018 was de US Open het enige Grand Slam-toernooi waaraan hij kon deelnemen en hij werd in New York al in de tweede ronde uitgeschakeld. Zijn laatste partij was in september.

"De voorbije achttien maanden zijn erg zwaar geweest, met veel ups en downs. Het heeft veel moeite gekost om weer op de baan te kunnen staan, maar nu ben ik blij dat er weer sta."

'Ik was een beetje nerveus'

De zege op Duckworth zal Murray vertrouwen geven richting de Australian Open, al is de Australiër slechts de nummer 234 van de wereld. "Ik was een beetje nerveus, maar gedurende de wedstrijd ging het volgens mij best goed", zei Murray.

Toch is de vraag of de drievoudig Grand Slam-winnaar fit genoeg is om ver te komen in Melbourne, nadat hij vorige week liet weten dat zijn heup nog altijd niet pijnvrij is.

Murray legt de lat de komende weken daardoor niet al te hoog. "Ik wil er zo veel mogelijk van genieten dat ik weer op de baan sta", zei de 31-jarige Schot na zijn zege in Brisbane. Hij wil ook niet te ver vooruit kijken. "Ik weet niet hoelang ik dit nog zal volhouden. Dat moeten we afwachten."

Murray maakt gebruik van beschermde ranking

Door zijn fysieke malheur is Murray afgezakt naar de 240e plek op de wereldranglijst, maar hij hoefde in Brisbane geen kwalificatie te spelen. Hij maakt gebruik van zijn beschermde ranking als nummer twee van de wereld, die hij vanwege zijn langdurige blessure bij een beperkt aantal toernooien mag inzetten.

Ook bij de Australian Open wordt Murray daardoor direct toegelaten tot het hoofdtoernooi. Hij moet wel vrezen voor zware tegenstand in de eerste rondes, omdat hij niet geplaatst is.

De Australian Open begint op maandag 14 januari en op zondag 27 januari is de finale. Murray won de titel nog nooit op de 'Happy Slam', maar kwam wel vijf keer (2010, 2011, 2013, 2015 en 2016) tot de finale. Vorig jaar pakte Roger Federer de titel.