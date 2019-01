Bibiane Schoofs heeft dinsdag de tweede ronde bereikt van het WTA-toernooi van Auckland. De Nederlandse, die zich via de kwalificatie voor het hoofdtoernooi plaatste, zag haar Belgische tegenstandster Alison Van Uytvanck geblesseerd opgeven.

Op het moment dat Van Uytvanck opgaf, was de stand 4-3 in de eerste set. Van Uytvanck, die 49e staat op de wereldranglijst was als favoriete begonnen aan de partij tegen de dertigjarige Schoofs, die de mondiale nummer 174 is. Na een val was de partij voor Van Uytvanck voorbij.

In de tweede ronde treft Schoofs Eugenie Bouchard. De Canadese is de nummer 87 van de wereld, maar was in 2014 nog de mondiale nummer 5. Bouchard versloeg de Amerikaanse Madison Brengle met 6-3 en 6-3.

Schoofs speelt op het Nieuw-Zeelandse hardcourt als voorbereiding op de Australian Open, die op maandag 14 januari van start gaat. Ze zal zich ook in Melbourne door de kwalificatie moeten slaan om voor het eerst in haar loopbaan het hoofdtoernooi van de eerste Grand Slam van het jaar te bereiken.

Bertens enige speelster die zeker is van Australian Open

De enige Nederlandse speelster die zeker is van deelname aan de Australian Open is Kiki Bertens. De nummer negen van de wereldranglijst speelt deze week op het WTA-toernooi in het Australische Brisbane.

Maandag plaatste Bertens zich dankzij een zege op de Belgische Elise Mertens voor de tweede ronde, waarin ze op de Donna Vekic stuit. De Kroatische staat 34e.

In het dubbelspel verloor Bertens dinsdag al in de eerste ronde. De Wateringse boog met Demi Schuurs in twee sets voor de Franse Kristina Mladenovic en Galina Voskoboeva uit Kazachstan (6-3 en 7-5). Schuurs en Bertens waren de titelverdedigers in Brisbane.