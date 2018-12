LeBron James vindt dat het kampioenschap met de Cleveland Cavaliers in 2016 er voor heeft gezorgd dat hij de beste basketballer ooit is. De NBA-legende leidde de club twee jaar geleden naar de eerste titel ooit.

"Dat heeft me de beste speler ooit gemaakt. Zo voelt het voor mij. Ik was heel, heel erg op de titel gebrand door de 52 jaar durende prijzendroogte van Cleveland", zegt de 34-jarige James, die sinds dit seizoen voor de Los Angeles Lakers uitkomt, maandag tegen ESPN.

"Bij de eerste emoties zag iedereen me huilen alsof dat voor alle voorgaande 52 jaar was in Cleveland. Toen ik stopte met huilen, had ik het gevoel dat ik de beste speler ooit ben."

James wordt al jaren vergeleken met legende Michael Jordan en de discussie over de beste speler ooit wordt al jaren gevoerd. Jordan leidde de Chicago Bulls in de jaren negentig naar zes NBA-titels.

Voor James staat de teller op drie, want hij werd in 2012 en 2013 kampioen met de Miami Heat. De viervoudig 'MVP' van de NBA stond de laatste acht jaar telkens in de finale met zijn club.

LeBron James werd in 2016 kampioen met de Cavaliers en werd ook verkozen tot 'MVP'. (Foto: ANP)

'Heb écht iets speciaals gepresteerd'

Het kampioenschap met de Cavaliers van twee jaar geleden springt er voor de 2,03 meter lange forward dus uit vanwege het grote aandeel dat hij erin had.

"Iedereen had het er in dat jaar over dat de Warriors de beste ploeg ooit hadden. Bij de manier waarop wij terugkwamen, had ik voor mezelf zoiets van: 'Je hebt iets bijzonders gedaan'", aldus de sterspeler.

"Het was een van de zeldzame momenten in mijn carrière waarop ik het gevoel had dat ik écht iets speciaals had gepresteerd. Ik heb nog niet echt tijd gehad om over alles na te denken, maar dat was wel echt een bijzonder moment."

James werd door de Lakers aangetrokken in de hoop op nieuwe successen, maar de club presteert vooralsnog wisselend. Na 21 zeges en zestien nederlagen staat de ploeg uit Los Angeles op de zesde plek in de Western Conference.