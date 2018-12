Mikaela Shiffrin mag zich sinds zaterdag de succesvolste slalomskiester aller tijden noemen. De Amerikaanse won in Semmering voor de 36e keer een wereldbekerwedstrijd op dat onderdeel en passeerde zo Marlies Schild.

Voor de pas 23-jarige Shiffrin was het bovendien haar vijftiende World Cup-zege van 2018, wat eveneens een record is. In dit naolympische seizoen staat de teller al op acht keer goud.

Met 51 overwinningen in totaal hoeft de tweevoudig olympisch kampioene maar zes skiërs voor zich te dulden. Het absolute record is met 86 zeges in handen van Ingemar Stenmark, maar Shiffrins landgenote Lindsey Vonn (82) heeft de Zweed in het vizier.

In de vierde manche in Semmering kwam Shiffrin na twee runs uit op een tijd van 1.42,99, waarmee ze 29 honderdsten van een seconde sneller was dan de Slowaakse Petra Vlhova. Het brons was voor de Zwitserse Wendy Holdener.

Op de Winterspelen van eerder dit jaar in het Zuid-Koreaanse Pyeongchang werd Shiffrin olympisch kampioene op de reuzenslalom en pakte ze zilver op de combinatie. Op de slalom werd ze 'slechts' vierde.