Estavana Polman vindt het jammer dat Helle Thomsen heeft besloten te stoppen bij de Nederlandse handbalsters. De opbouwspeelster benadrukt wel dat er niet te lang moet worden stilgestaan bij het vertrek van de Deense coach.

"Het is heel jammer, maar zo werkt topsport. We hebben fantastische jaren gehad, maar nu moeten we door. Het is belangrijk dat we als team dicht bij elkaar blijven en doorgaan met waar we mee bezig zijn", zegt Polman tegen NUsport.

"Het is eigenlijk net alsof er iemand wegvalt met een blessure. Daar moet je dan ook mee zien om te gaan met z'n allen. Helle is een heel goede coach, maar ik ben ervan overtuigd dat de handbalbond een geschikte opvolger zal vinden."

Thomsen, die donderdag bekendmaakte te vertrekken omdat haar ambities verder reiken dan de mogelijkheden bij de Nederlandse handbalbond, volgde in september 2016 Henk Groener op als bondscoach van Oranje. Ze leidde de ploeg drie keer naar een medaille op een groot toernooi.

Deze maand werd er brons gepakt op het EK in Frankrijk en op het WK van vorig jaar eindigde Nederland ook als derde. Twee jaar geleden ging de ploeg van Thomsen in de EK-finale onderuit tegen Noorwegen, waardoor dus genoegen moest worden genomen met zilver.

Thomsen en Polman tijdens het verloren EK-duel met Frankrijk. (Foto: ANP)

'Thomsen vooral tactisch heel sterk'

De 26-jarige Polman vindt dat Oranje met Thomsen een goede coach verliest. "Ze was vooral tactisch heel sterk en zorgde ervoor dat we verdedigend en in de dekking goed stonden", aldus de speelster van het Deense Esbjerg, die niet bang is dat Oranje door het vertrek van de Deense zal instorten.

"Het goede gevoel dat we na het EK hebben zal er in ieder geval niet onder lijden. Dit hoort nu eenmaal bij topsport, dat is keihard. We moeten gewoon zo doorgaan en ik heb er vertrouwen in dat we dat onder een nieuwe coach ook zullen doen."

Het is nog onbekend wie Thomsen, die wel doorgaat als coach van het Noorse Molde HK, zal opvolgen bij Oranje. Polman houdt zich er in ieder geval afzijdig van.

"Het is niet aan mij. Ik moet blijven doen waar ik het best in ben, en dat is gewoon lekker mijn wedstrijden blijven spelen. Ik heb geen idee of er al gesprekken zijn gevoerd, maar het komt vast goed."

Polman bereidt zich momenteel voor op de tweede helft van het seizoen met haar club Esbjerg, waar ze een aflopend contract heeft. Esbjerg bezet na veertien wedstrijden de vierde plek in de Deense competitie.

Vreugde bij de handbalsters na het veroveren van brons op het EK in Frankrijk. (Foto: ANP)