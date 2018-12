Rico Verhoeven houdt alle opties open nu zijn contract bij profbond GLORY over enkele dagen afloopt. Volgens zijn manager Karim Erja heeft de wereldkampioen kickboksen de aanbiedingen voor het uitkiezen, maar ligt zijn voorkeur bij GLORY.

"Rico heeft heel veel opties, eigenlijk uit alle disciplines binnen de vechtsport. Ja, dus ook uit de hoek van het gewone boksen", zegt manager Erja vrijdag tegen het Brabants Dagblad.

"Hij wil in principe gewoon blijven kickboksen. We praten ook niet met andere organisaties zolang we nog met GLORY in onderhandeling zijn."

De 29-jarige Verhoeven liet in het verleden weten een uitstapje naar het boksen niet uit te sluiten. Een jaar geleden zei hij open te staan voor een confrontatie met bokskampioen Anthony Joshua. "Zo open je een heel nieuwe deur, dus dat soort dingen lijken me heel leuk", zei hij toen.

Verhoeven is al sinds 21 juni 2014 wereldkampioen zwaargewicht bij GLORY. Eind september verdedigde hij zijn titel in de Johan Cruijff ArenA voor de achtste keer met succes door de Braziliaan Guto Inocente te verslaan.

'Maakt niet uit dat hij even contractloos is'

Manager Erja maakt zich niet druk over de onderhandelingen met GLORY. "Dat hij binnenkort even contractloos is, maakt helemaal niet uit. Er staan op korte termijn geen gevechten gepland. Wij wachten rustig af. Bij de onderhandelingen gaat het natuurlijk over geld, maar niet alleen daarover", zegt hij.

"Rico wil graag dat GLORY meedenkt in zijn ambities om de kickbokssport groter te maken, in binnen- én buitenland. Je wilt geen koning zijn van een leeg koninkrijk. Hij trekt in zijn eentje vijf keer meer kijkcijfers dan de acht kickboksers achter hem op de ranking bij elkaar. Dat lijkt mooi voor ons, maar dat is ook niet altijd ideaal."

In de kickbokswereld wordt nog altijd gehoopt op een nieuwe confrontatie tussen Verhoeven en Badr Hari, die worden gezien als de twee beste zwaargewichten.

Verhoeven en Hari troffen elkaar eind 2016 al eens in Oberhausen. Hari moest de strijd toen staken vanwege een armblessure en zat daarna enkele maanden vast vanwege enkele mishandelingen.

Ook met acteerambities wordt rekening gehouden

Verhoeven heeft ook grote ambities als acteur en ook dat wordt volgens Erja meegenomen in de besprekingen met GLORY. Volgens de manager is het goed mogelijk dat de bond kan profiteren van de Nederlander.

"Ook daarin willen we graag dat GLORY meedenkt, hoe de kickbokssport kan profiteren van de acteerplannen van Rico. Stel bijvoorbeeld dat hij ooit een kickboksfilm gaat maken, hoe ziet GLORY zijn rol daarin?"

Komend jaar is Verhoeven als hoofdrolspeler te zien in The Black Lotus. Hij is bovendien coproducent van de Engelstalige actiefilm.