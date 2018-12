Het Kremlin heeft vrijdag volledige medewerking toegezegd aan het mondiale antidopingbureau WADA, dat een vergeefs bezoek bracht aan het dopinglaboratorium in Moskou.

De regering kwam met die mededeling na een oproep van directeur Yuri Ganus van het Russische antidopingbureau RUSADA aan president Vladimir Poetin om de juiste gegevens te overhandigen.

Medewerkers van het WADA keerden vorige week met lege handen terug na een bezoek aan het dopinglab in Moskou. Ze kregen daar niet de vereiste gegevens over dopingtesten van Russische sporters.

Het verkrijgen van die gegevens was een van de voorwaarden om de schorsing van RUSADA op te heffen en het dopinglab in Moskou weer te accrediteren. Ganus riep vervolgens Poetin op de zaak voor het einde van dit jaar op te lossen om een nieuwe schorsing te voorkomen.

Een woordvoerder van het Kremlin zegt dat Ganus zich geen zorgen hoeft maken. "Hij is niet op de hoogte van alle details en zijn zorgen zijn ongegrond. We zijn al in contact met WADA en zullen de benodigde gegevens leveren."

Sportminister zegde woensdag al medewerking toe

Minister Pavel Kolobkov van Sport verklaarde woensdag al dat zijn land bereid was de gegevens te kopiëren, met inachtneming van de Russische wetten. "Technische details en het gebruik van bepaalde apparatuur moeten nog wel worden besproken", zei hij.

Het RUSADA was drie jaar geschorst, nadat gebleken was dat het dopinglab betrokken was bij grootscheeps door de staat gestuurd dopinggebruik.

Dat leidde ook tot de uitsluiting van Russische sporters voor onder meer de Olympische Winterspelen in Pyeongchang. Alleen 'schone' sporters uit Rusland mochten onder neutrale vlag meedoen.

Voor het terugkrijgen van de accreditatie moet het Russische dopinglab voor 31 december inzage geven. "We staan aan de rand van de afgrond en ik vraag u het heden en de toekomst van schone sport te beschermen", zei Ganus donderdag. "Dit moet snel worden opgelost."