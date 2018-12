Andy Murray heeft nog altijd pijn in de heup waar hij al zo lang last van heeft. De Schot beëindigde afgelopen september zijn seizoen om van de heupblessure te herstellen.

"Ik moet wedstrijden spelen en dan zien hoe het voelt. Ik hoop dat de pijn minder wordt als ik een aantal partijen heb gespeeld", zei de 31-jarige Schot donderdag in de aanloop naar het ATP-toernooi van Brisbane.

Murray onderging begin dit jaar een heupoperatie en maakte pas in juni zijn rentree. Vier maanden later beëindigde hij voortijdig het seizoen, omdat hij bleef kwakkelen met de heup.

Nu het nieuwe tennisjaar op het punt van beginnen staat, is de drievoudig Grand Slam-winnaar nog steeds niet zeker van een pijnvrij lijf. "Ik sta er beter voor dan een jaar geleden, want toen was het hopeloos, maar ik ben nog steeds niet zonder klachten."

Murray is de voormalige nummer één van de wereld, maar is inmiddels afgezakt naar de 256e plaats op de wereldranglijst. Het toernooi in Brisbane dient als voorbereiding op de Australian Open in januari.

'Heb er alles voor over om oude niveau te halen'

De Schot maakt bij het toernooi in Brisbane gebruik van zijn beschermde ranking als nummer twee van de wereld, die hij vanwege zijn langdurige blessure bij een beperkt aantal toernooien mag inzetten.

"Ik hoop dat ik de komende weken wat wedstrijden kan winnen in Australië en niet beperkt wordt door mijn heup", aldus Murray. "Ik heb er alles voor over om weer op mijn oude niveau wedstrijden te spelen. De laatste maanden realiseerde ik me pas hoeveel ik van deze sport houd."

Het ATP-toernooi van Brisbane begint maandag. Ook Rafael Nadal en Kei Nishikori behoren tot het deelnemersveld bij de mannen in de Australische stad. Bij de vrouwen doet Kiki Bertens mee.

De Australian Open, het eerste Grand Slam-toernooi van het jaar, start op maandag 14 januari.