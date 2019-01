Mitchel van den Brink wordt op zestienjarige leeftijd de jongste deelnemer aan de Dakar Rally ooit. Als monteur en navigator van de truck van zijn vader Martin hoopt hij op een topvijfklassering bij de zwaarste rally ter wereld.

Hij heeft de dagen letterlijk afgeteld voordat hij op 2 januari naar Peru vertrok. In de hoofdstad van het Zuid-Amerikaanse land start op 6 januari de 41e editie van de Dakar Rally.

"Ik kijk er echt naar uit en heb heel veel zin in dit avontuur", zegt Van den Brink tegen NUsport. "Hier heb ik echt al jaren van gedroomd."

Volgens de reglementen van organisator ASO moeten deelnemers minimaal achttien jaar oud zijn. Van den Brink kreeg vanwege zijn jarenlange ervaring dispensatie.

"Hij is al op vierjarige leeftijd begonnen met motorcrossen", vertelt vader Martin van den Brink. "Op zijn twaalfde ging hij voor het eerst mee naar een rally in Marokko om te leren navigeren en toen hij veertien was, heeft hij zijn racelicentie gehaald."

De jonge monteur uit het Gelderse Harskamp is nog leerplichtig, maar vanwege zijn goede resultaten en inzet kreeg hij toestemming van zijn school om naar Peru af te reizen en de lessen later in te halen.

Trainen met gewichten aan helm

Eerder dit jaar nam de jonge Van den Brink samen met zijn vader en met tweede coureur Wouter de Graaff deel aan de Morocco Desert Challenge en de Silk Way Rally door Rusland, Mongolië en China. In Marokko eindigden ze zelfs als tweede bij de trucks.

"De Dakar Rally is qua parcours niet eens veel zwaarder dan die andere rally's", zegt vader Martin (48), die al tien keer deelnam aan de bekendste rally ter wereld en twee etappezeges boekte. "Het grote verschil is de sterkte van de competitie, alle toppers doen mee."

Samen met zijn zoon trainde hij de afgelopen maanden hard om fysiek topfit te worden. Met gewichten aan hun helmen trainden ze de nekspieren, die op de hobbelige wegen flink wat klappen te verduren zullen krijgen.

"We rijden straks met 140 kilometer per uur over wegen waar een normale auto net met 20 kilometer per uur overheen gaat", vertelt Mitchel van den Brink. "En dat tien uur per dag, 3.000 kilometer in tien dagen tijd. Aan het einde ben je helemaal gesloopt."

Zanderige editie Dakar ideaal voor Van den Brink

De editie van dit jaar voert de coureurs alleen door Peru. "Het parcours bestaat voor 75 procent uit zand en duinen en dat ligt ons erg goed", denkt Mitchel van den Brink.

"We wonen vlak bij de Veluwe en we trainen ook vaak in Tsjechië in het zware zand. Daardoor rijden we erg soepel over die duinen heen en kunnen we daar vaak veel trucks inhalen. Dat kan dus een groot voordeel zijn.

Zijn vader kwam bij zijn eerdere deelnames nooit verder dan een elfde plek in het eindklassement. "Als de truck heel blijft, dan denk ik dat we in de top vijf kunnen rijden. De wagen is helemaal opnieuw opgebouwd voor de Dakar Rally."

Zijn eerste deelname als monteur is eigenlijk slechts een voorbereiding op het grote doel. Over twee jaar wil Mitchel zelf als coureur aan de start verschijnen. Dan wordt hij ook de jongste coureur ooit in de Dakar Rally. "En in de toekomst wil ik hem een keer winnen."