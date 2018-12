LeBron James is dinsdagavond bij de uitwedstrijd van Los Angeles Lakers tegen Golden State Warriors in de NBA geblesseerd uitgevallen. Een mri-scan moet uitwijzen hoe ernstig het is.

James moest in het derde kwart naar de kant met een pijnlijke lies. Zijn ploeg won het duel met 101-127, mede dankzij zeventien punten en dertien rebounds van de topaankoop van begin dit seizoen.

De 33-jarige basketballer ziet de uitslag van de mri-scan van woensdag met vertrouwen tegemoet en is niet bang dat hij lang buitenspel zal staan. Hij is sowieso zelden geblesseerd en speelde de laatste 156 duels voor zijn club altijd.

"Ik maak me nooit veel zorgen bij dit soort blessures", vertelde James bij sportzender ESPN. "Het is waarschijnlijk een verrekking, want ik kon gewoon op eigen kracht naar de kleedkamer lopen. Ik probeerde nog wat te stretchen, maar dat ging moeizaam."

De Lakers staan dankzij de ruime zege op de regerend NBA-kampioen op de vierde plaats in de Western Conference. Afgelopen seizoen verloor James de NBA-finale van Golden State met zijn toenmalige ploeg Cleveland Cavaliers.

Harden opnieuw op dreef voor Houston

Bij Houston Rockets maakte James Harden indruk door voor de zevende wedstrijd op rij meer dan dertig punten te scoren. Het is de eerste keer in ruim twee jaar tijd dat een basketballer in de NBA zo'n serie weet neer te zetten.

Met 41 punten, zes rebounds en zeven assists leverde Hardeneen grote bijdrage aan de zege van Houston op Oklahoma City Thunder, de nummer drie van de Western Conference. De thuisploeg won met 113-109.

Harden is de eerste speler die in zeven wedstrijden meer dan dertig punten maakt sinds Russell Westbrook dat deed namens Oklahoma City Thunder in november 2016.

De laatste vijf duels kwam de 29-jarige point-guard zelfs altijd minimaal op 35 punten uit, een reeks die de destijds voor New York Knicks spelende Carmelo Anthony in april 2013 voor het laatst neerzette.

Dankzij de scoringsdrift van Harden is Houston na een dramatische start bezig aan een opmars op de ranglijst van de Western Conference. Door zeven zeges in de laatste acht duels staat de ploeg nu op de zevende plaats in de middenmoot. Denver Nuggets is koploper in het westen.