LeBron James hoopt in de toekomst met zijn zoon LeBron Jr. samen te spelen in de NBA. De sterspeler van de Los Angeles Lakers zal daar nog wel een aantal jaren op moeten wachten.

"Dat zou fenomenaal zijn", zegt James dinsdag in een interview met sportzender ESPN als hem wordt voorgesteld om ooit met zijn zoon samen te spelen in de NBA.

James Jr. is veertien jaar en wordt gezien als een groot talent. 'Bronny' komt momenteel uit voor het team van de Crossroads School in Santa Monica. Begin december zorgde hij bij zijn debuut meteen voor 27 punten.

"Ik wil hem niet onder druk zetten", aldus 'King James'. "Maar als hij op deze manier doorgaat, maakt hij een hele grote kans om de NBA te halen. En als ik zo doorga, is de kans groot dat we elkaar tegenkomen."

James was zelfs negentien jaar toen hij voor de Cleveland Cavaliers zijn debuut maakte in de NBA. Als zijn zoon die leeftijd heeft bereikt, is de viervoudig 'MVP' zelf 38 jaar.

'Ik zou na die wedstrijd wel afscheid willen nemen'

"Als ik niet meer op niveau ben als hij in de NBA speelt, zal dat waarschijnlijk mijn laatste wedstrijd zijn", realiseert hij zich. "Dan zou ik wel na die wedstrijd met hem afscheid willen nemen."

Afgelopen zomer maakte James de overstap van de Cavs naar de LA Lakers. In Los Angeles tekende de forward een contract tot medio 2022.

Hij kwam afgelopen weekend in opspraak toen hij de term "joods geld" gebruikte in een Instagram-post, waarbij hij verwees hij naar een gedeelte uit het nummer ASMR van rapper 21 Savage. Hij heeft daar inmiddels zijn excuses voor aangeboden.

De Lakers gaan komende nacht in de NBA op bezoek bij regerend kampioen Golden State Warriors. De ploeg uit Californië staat vijfde in de Western Conference. De beste acht ploegen plaatsen zich voor de play-offs in de NBA.