LeBron James heeft zijn verontschuldigingen aangeboden voor een controversiële Instagram-post. De sterspeler van de Los Angeles Lakers gebruikte zaterdag in een bericht de term "joods geld".

"We been getting that Jewish money. Everything is Kosher", plaatste James bij een foto op een inmiddels verwijderde Instagram-post. Daarmee verwees hij naar een gedeelte uit het nummer ASMR van rapper 21 Savage.

Dit leidde tot een hoop ophef op social media. De 33-jarige forward was zich er niet van bewust dat de term "joods geld" gevoelig ligt. Hij bood hier later zijn excuses voor aan.

"Mijn excuses als ik hiermee iemand heb beledigd", zei James maandag tegen ESPN. "Dat is niet de reden dat ik deze songtekst heb gedeeld. Ik plaats altijd songteksten. Ik luister naar geweldige muziek en dat was enkel de boodschap hiervan."

"Ik dacht dat het een compliment was, maar dat was het duidelijk niet in de ogen van veel andere mensen", vervolgde hij. "Mijn excuses, het was zeker niet mijn bedoeling om iemand te kwetsen."

NBA straft James niet voor Instagram-post

James hoeft niet te vrezen voor een straf van de NBA. De basketbalbond accepteerde de uitleg van de viervoudig 'MVP' (meest waardevolle speler).

Afgelopen zomer verruilde James de Cleveland Cavaliers voor de Lakers. Bij die ploeg kreeg hij onlangs kritiek van voormalig Lakers-iconen Magic Johnson en Kobe Bryant, die vonden dat hij al vroeg in het seizoen te veel hooi op zijn vork nam. James gaf aan daar begrip voor te hebben.

De Lakers verloren zondag in eigen stadion met 99-107 van de Memphis Grizzlies. De ploeg uit Californië staat vijfde in de Western Conference. De beste acht ploegen plaatsen zich voor de play-offs in de NBA.