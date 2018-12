Vijf gewichtheffers, onder wie twee olympisch kampioenen, zijn alsnog positief bevonden op doping bij het opnieuw testen van urinestalen die waren afgenomen bij de Olympisch Spelen van 2012 in Londen.

De internationale bond IWF heeft alle vijf voorlopig geschorst en het Internationaal Olympisch Comité belast met de verdere afhandeling. In alle gevallen gaat het om verboden anabolen.

De Oekraïner Oleksiy Torokhtiy veroverde in Londen 2012 olympisch goud in de klasse tot 105 kilogram. Hij is een van de betrapte gewichtheffers. Evenals de Oezbeek Ruslan Nurudinov, die vierde werd in Londen, maar goud won op de Spelen van 2016 in Rio.

De andere drie gewichtheffers zijn Mikalai Novikau uit Wit-Rusland, Valentin Hristov uit Azerbeidzjan en Meline Daluzyan uit Armenië.