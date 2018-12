De Canadese bokser Adonis Stevenson is ontwaakt uit zijn coma en is herstellende van het hersenletsel dat hij opliep tijdens een gevecht, zo meldt zijn vriendin zaterdag.

De 41-jarige Stevenson raakte in coma nadat hij begin deze maand door de Oekraïner Oleksandr Gvozdyk knock-out werd geslagen in een titelgevecht in het lichtzwaargewicht van profbond WBC.

De bokser onderging daarna een operatie en is inmiddels bij kennis. "Adonis is een wereldkampioen en heeft diezelfde vastberadenheid bij zijn herstel", aldus zijn vriendin Simone God. "Door verkeerde berichten in de media wil ik graag duidelijk maken dat Adonis wakker is."

Stevenson werd nadat hij tegen Gvozdyk knock-out ging op een brancard gedragen. Daar ging zijn toestand snel achteruit, waarna hij naar het ziekenhuis gebracht werd. Vervolgens raakte hij in coma.

De Canadees was de oudste wereldkampioen in de bokssport. Hij verloor door zijn nederlaag zijn wereldtitel, die hij negen keer met succes verdedigd had. Hij had de kampioensriem sinds 2013 in zijn bezit.