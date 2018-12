Mathieu van der Poel heeft zaterdag de Waaslandcross in Sint-Niklaas op zijn naam geschreven. De Brabander was een klasse apart en kwam na elf rondes solo over de finish.

Van der Poel bleef de Belg Quinten Hermans dertien seconden voor. Diens landgenoot Tom Meeusen eindigde op bijna een halve minuut als derde.

Er eindigden verder geen Nederlanders in de top tien. Regerend wereldkampioen Wout van Aert en Toon Aerts waren niet van de partij in Sint-Niklaas.

De 23-jarige Van der Poel wachtte tot de vijfde ronde tot hij weg probeerde te rijden bij de concurrentie. Na de eerste tempoversnelling dichtte Hermans het gaatje nog, maar bij de tweede demarrage moest hij de Nederlander laten gaan.

Voor Van der Poel was de overwinning in de Waaslandcross alweer zijn zestiende van het seizoen. De Europees kampioen won vorige week in Zonhoven de vijfde veldrit in de Superprestige en boekte ook al drie zeges in de wereldbeker.

Eerder deze week maakte Van der Poel bekend dat hij volgend jaar op de weg onder meer de Ronde van Vlaanderen en de Amstel Gold Race rijdt. Ook verschijnt hij aan de start van Dwars door Vlaanderen, Gent-Wevelgem en de Brabantse Pijl.

Cant pakt overwinning bij vrouwen

Bij de vrouwen eiste Sanne Cant de overwinning voor zich op in de Waaslandcross. De Belgische hield haar landgenote Loes Sels nipt achter zich. De Amerikaanse Katie Compton werd op ruim anderhalve minuut derde.

Yara Kastelijn was op de vierde plaats de beste Nederlandse. Onder anderen Denise Betsema en Lucinda Brand ontbraken in Sint-Niklaas.