Wout van Aert voelt zich nu al thuis bij Team Jumbo-Visma. De Belgische wereldkampioen veldrijden hoopt bij de opvolger van Lotto-Jumbo een turbulent laatste half jaar definitief achter zich te laten.

"Het had nogal wat voeten in de aarde. Het was een opluchting toen het rond was", zei Van Aert vrijdag bij de presentatie van de wieler- en schaatstak van Jumbo-Visma in Veghel.

De 24-jarige inwoner van Herentals leverde in september zijn contract bij Veranda's Willems-Crelan in, omdat die ploeg buiten zijn medeweten fuseerde met Roompot.

Van Aert verbond zich eerder deze week aan Lotto-Jumbo en reisde meteen naar Spanje om zich aan te sluiten bij het traningskamp van zijn nieuwe werkgever.

"Het voelde als mijn eerste schooldag. Ik heb me verbaasd over hoe de ploeg werkt, hoe ze met alle mogelijke details bezig zijn. Ik ben 100 procent zeker dat ik hier beter kan worden", vertelde hij.

Van Aert is tot 1 maart nog als veldrijder actief. Hij mikt daarna op een aantal voorjaarsklassiekers, waaraan hij vorig jaar al voor het eerst mocht proeven en dat niet onverdienstelijk deed.

Van Aert zal vaak Van Poppel tegenkomen

Van Aert zal, eenmaal actief op de weg, vaak Danny van Poppel tegenkomen. De 25-jarige zoon van oud-topsprinter Jean-Paul van Poppel gaat zich meer toeleggen op het klassieke werk.

"Sprinten lag me altijd, maar de klassiekers zeker ook. Met Wout hebben we er bovendien een sterke renner bij voor de voorjaarsklassiekers. Ik focus me nu om in die wedstrijden goed te zijn", sprak Van Poppel, die vorig jaar overkwam van Team Sky en zijn belofte als sprinter niet inloste.

"Op pure sprintsnelheid komt Danny tekort als het vlak is. Daarbij komt dat we ontdekt hebben dat hij het juiste profiel heeft voor een klassiek renner", verklaarde Nico Verhoeven, een van de ploegleiders van Jumbo-Visma.

Van Aert zal blij zijn als Van Poppel zich in de klassiekers laat zien. Het afgelopen jaar, met zijn debuut in koersen als de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix, was hij toch vooral een eenling.

"Ik kon zien hoeveel waarde het heeft als je met veel jongens in de finale zit. We moeten met deze ploeg goed voor de dag kunnen komen", besloot hij.