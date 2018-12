Marcel Wouda vindt het onverklaarbaar dat Kira Toussaint begin november bij de wereldbekerwedstrijden zwemmen in Peking positief heeft getest op het verboden middel tulobuterol. De bondscoach van de Nederlandse ploeg kon het nieuws amper bevatten.

Zwembond KNZB maakte de positieve dopingtest van Toussaint donderdag wereldkundig. Wouda hoorde het nieuws op vrijdag 7 december al, uitgerekend op de dag dat de Nederlandse zwemploeg in het Chinese Hangzhou arriveerde voor de WK kortebaan.

"Bij mij was er op dat moment vooral ongeloof", zegt Wouda in gesprek met NUsport. "Het is onverklaarbaar, veel meer kan ik er niet over zeggen. Dit is dramatisch en een ongelooflijke tragedie voor Kira."

Toussaint, die geen idee heeft hoe het verboden middel in haar lichaam is terechtgekomen en benadrukt dat ze nooit doping heeft gebruikt, werd vanzelfsprekend direct terug naar Nederland gestuurd. De KNZB meldde destijds dat de rugslagspecialiste door ziekte niet mee kon doen aan de WK.

'Nieuws heeft grote impact gehad'

De 24-jarige Toussaint hoopte in China juist haar goede vorm van dit najaar - ze zwom op meerdere nummers Nederlandse records - een vervolg te geven. Wouda erkent dat er geen andere optie was dan haar terug naar Nederland te sturen.

"Je hebt geen andere keus op dat moment, want je kan haar niet laten starten. Je staat voor een toernooi en dan krijg je zoiets. Dat is vreselijk voor Kira en heeft op de hele zwemploeg impact gehad", aldus Wouda, die zich verder aansluit bij het statement van de KNZB, waarin de zwembond steun voor Toussaint uitspreekt.

Momenteel wordt onderzocht hoe het verboden middel in het lichaam van de Amstelveense zwemster is terechtgekomen. Toussaint gebruikt wel medicatie tegen astma die dezelfde werking heeft als tulobuterol, maar dat middel is toegestaan.