Zwemster Kira Toussaint heeft vorige maand bij wereldbekerwedstrijden in Peking positief getest op het verboden middel tulobuterol, meldt zwembond KNZB donderdag.

De bond kreeg het nieuws eerder deze maand voor de start van de WK kortebaan in het Chinese Hangzhou te horen middels een brief van de internationale federatie FINA. Toussaint, die zich vlak voor de start van het toernooi 'ziek' terugtrok, ontkent dopinggebruik.

"Het is voor mij volledig onbekend hoe deze stof in mijn lichaam terecht is gekomen. Zelf sta ik 100 procent voor een schone sport", zegt de 24-jarige Nederlandse donderdag in een verklaring.

"Nog nooit in mijn leven ben ik in aanraking geweest met doping, of heb ik doping gebruikt. Ik ben altijd heel erg fel geweest in discussies over doping. Ik kan met mijn hand op mijn hart zeggen dat ik dit middel niet bewust heb genomen."

Toussaint zwom dit najaar bij de wereldbekerwedstrijden in Singapore naar Nederlandse records op de 50 en 100 meter rugslag (kortebaan). Begin september verbeterde ze al de nationale toptijd op de 100 meter rugslag langebaan, terwijl ze later in het wereldbekercircuit op de 50 en 100 meter vrij en de 200 meter rugslag haar persoonlijke record aanscherpte.

Kira Toussaint (links) met Ranomi Kromowidjojo. (Foto: ANP)

'Gebruik alleen toegestane medicatie'

Toussaint zegt dat ze astma heeft, maar daar niet het middel tulobuterol voor gebruikt. "Mijn medicatie is toegestaan en heeft dezelfde werking als tulobuterol. Tulobuterol is naar verluidt niet verkrijgbaar in Europa. Het is in zeven voornamelijk Aziatische landen, waaronder China, wel verkrijgbaar."

Momenteel wordt onderzocht hoe het verboden middel in het lichaam van Toussaint terecht is gekomen. "Omdat ik weet dat ik nooit iets heb gebruikt, vertrouw ik erop dat alles goed zal komen", aldus de rugslagspecialiste, die ook regelmatig deel uitmaakte van Nederlandse estafetteploegen.

Jan Kossen, algemeen directeur van de KNZB, betreurt de zaak en wil Toussaint helpen. "Het is vreselijk wat Kira is overkomen: het bericht, het noodzakelijk terugtrekken van de WK en de grote onzekerheid waarin ze verkeert", zegt hij.

"We kennen Kira als een hardwerkende integere atleet. Nu er door de B-staal duidelijkheid is, kunnen we Kira ondersteunen in het achterhalen van de oorzaak. We wensen haar veel sterkte in de komende tijd."

'Heb de halve vlucht naar huis gehuild'

Toussaint vertrok nog voor de start van de WK kortebaan alweer naar huis. "Het was zo onwerkelijk, ik heb de halve vlucht gehuild. Het voelde zó onrechtvaardig. Ik leefde al maanden naar dit toernooi toe, ik was supergoed in vorm en topfit, maar ik ging naar huis", zegt ze.

"Vandaag wil ik mijn verhaal delen met jullie, omdat ik onschuldig ben en heilig geloof dat de waarheid altijd het langst duurt. Ook vind ik het verschrikkelijk dat ik niet eerlijk kon vertellen waarom ik niet kon deelnemen aan de WK."

Toussaint zegt veel steun te ontvangen. "De afgelopen weken waren een nachtmerrie voor mij, vooral toen de WK nog bezig was. De mensen om mij heen hebben mij enorm gesteund. Ook heb ik veel steun ervaren vanuit de KNZB, ze hebben mij zelfs een bloemetje gestuurd."

