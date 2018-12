Kjeld Nuis en Suzanne Schulting zijn woensdag tijdens het Sportgala van NOC*NSF tot Sportman en -vrouw van het Jaar uitgeroepen. De schaatser en de shorttrackster werden in Amsterdam onderscheiden met de Jaap Eden Award.

De 29-jarige Nuis kreeg in AFAS Live de voorkeur boven turner Epke Zonderland en motorcrosser Jeffrey Herlings. De keuze werd bepaald door een vakjury en sporters die de A-status van NOC*NSF hebben.

Nuis won dit jaar twee gouden medailles tijdens de Olympische Spelen in Pyeongchang. De pupil van coach Jac Orie zegevierde op de 1.000 en 1.500 meter.

De geboren Zuid-Hollander was verbaasd dat hij de prijs kreeg. Hij had dan ook geen speech voorbereid. "Ik zag mijn naam na Epke Zonderland, die is er bij alle verkiezingen bij. En Jeffrey Herlings is de eerste Nederlandse wereldkampioen motorcross. Dus ik ben heel trots. Ik heb er keihard voor gewerkt."

Nuis volgt op de erelijst Tom Dumoulin op. De wielrenner behoorde dit jaar niet tot de drie kanshebbers, al stond zijn naam wel op de shortlist.

De laatste langebaanschaatser die voor Nuis tot Sportman van het Jaar werd uitgeroepen was Mark Tuitert. Hij kreeg die prijs in 2010. Daarna ging de Jaap Eden Award onder meer drie keer naar Zonderland.

Schulting verslaat drie concurrentes

De 21-jarige Schulting werd in Pyeongchang als eerste Nederlandse shorttracker olympisch kampioen door de 1.000 meter te winnen en kreeg de prijs uit handen van oud-wielrenner Bram Tankink.

Schulting moest met drie concurrentes afrekenen: wielrensters Anna van der Breggen (die afwezig was) en Annemiek van Vleuten en Jorien ter Mors, die afgelopen seizoen schaatsen en shorttrack combineerde. Vorig jaar ging de prijs naar atlete Dafne Schippers.

Naast olympisch goud pakte Schulting in Pyeongchang ook brons met de aflossingsploeg, waar Ter Mors ook deel van uitmaakte. Ze is de eerste shorttrackster die Sportvrouw van het Jaar wordt. Sjinkie Knegt werd dat in 2015 wel al bij de mannen.

"Ik vind dit heel vet en fantastisch. Het is een ontzettende eer dat ik deze prijs in ontvangst mag nemen. Ik bedank mijn ouders en zusjes. Ik was soms heel vervelend, maar het is uiteindelijk toch allemaal goed gekomen", sprak Schulting, die haar teamgenoten Daan Breeuwsma en Sjinkie Knegt speciaal bedankte.

Eerder werd Bibian Mentel al uitgeroepen tot Paralympisch Atleet van het Jaar. De baanwielrenners, die Europees en wereldkampioen werden op de teamsprint, kregen de prijs voor Sportploeg van het Jar. Orie en Raemon Sluiter werden allebei tot Coach van het Jaar uitgeroepen.