Raemon Sluiter en Jac Orie zijn woensdag bij het Sportgala van NOC*NSF allebei uitgeroepen tot Coach van het Jaar. De baansprinters, die dit jaar bij de WK en EK goud pakten, werden gekozen als Sportploeg van het Jaar en Bibian Mentel werd Paralympisch Sporter van het Jaar.

Orie, die bij Team Jumbo-Visma coach is van onder anderen Kjeld Nuis en Sven Kramer, en Sluiter, coach van tennisster Kiki Bertens, kregen evenveel stemmen. Er waren daardoor voor het eerst twee Coaches van het Jaar.

Voor Orie is het al zijn derde NOC*NSF Coach Award, nadat hij de prijs in 2013 en 2017 ook al kreeg. Sluiter slaagde erin om Bertens naar de top tien van de WTA-ranking te loodsen.

Orie deed in zijn dankwoord een oproep om vooral ook de jeugd meer aan het sporten en bewegen te krijgen. "We moeten zuinig zijn op de jeugd", zei de succesvolle schaatscoach. Sluiter nam nadrukkelijk pupil Bertens mee in zijn dankwoord.

"Het is een waanzinnig grote eer om dit traject met haar mee te maken. Ze stond vandaag weer vier uur keihard er alles aan te doen om op het hoogste niveau te tennissen. Ze slaat er zelfs het Sportgala voor over."

Tweevoudig olympisch kampioen Nuis werd in Amsterdam tot Sportman van het Jaar uitgeroepen, terwijl bij de vrouwen de Jaap Eden Award voor Suzanne Schulting was.

Teamsprinters troeven andere wereldkampioenen af

De baanwielrenners Nils van 't Hoenderdaal, Harrie Lavreysen, Jeffrey Hoogland en Matthijs Büchli wonnen bij de WK baanwielrennen de titel. Dat was de eerste keer in de historie. Ze pakten bovendien EK-goud. Toen reed Roy van den Berg in plaats van Büchli.

De vijf mannen, die de Jaap Eden Award ontvingen uit handen van Rafael van der Vaart, kregen de voorkeur boven twee andere wereldkampioenen. De hockeysters en het zeilduo Annemiek Bekkering/Annete Duetz (49er FX) grepen naast de prijs.

"We zijn ontzettend blij dat we deze prijs mogen ontvangen. Het is een enorme eer. We zijn blij dat onze prestaties door jullie op waarde worden geschat'', aldus Lavreysen.

"Wat ons als team zo goed maakt, is dat we onze individuele belangen opzij kunnen zetten. Dat dit het mooiste jaar uit onze carrière is, is een feit. Voor de eerste keer is Nederland wereldkampioen geworden op dit onderdeel. Het uiteindelijke doel is goud halen op de Spelen van Tokio."

Mentel won twee keer paralympisch goud

De 46-jarige Mentel won op de Paralympics in Pyeongchang goud op de onderdelen snowboardcross en banked slalom en kreeg in AFAS Live de Jaap Eden Award.

De Utrechtse kreeg van een vakjury en sporters met de A-status de voorkeur boven rolstoeltennisser Diede de Groot, winnares van de Australian Open, Wimbledon en de US Open, en de rolstoelbasketbalsters die ongeslagen wereldkampioen werden.

Vier jaar geleden werd Mentel ook al tot Paralympisch Sporter van het Jaar uitgeroepen. Destijds won ze ook al de olympische titel op de snowboardcross. Vorig jaar ging de prijs naar handbiker Jetze Plat.

"Mijn hemel. Even laten bezinken, hoor", stamelde een geëmotioneerde Mentel. "Allereerst ongelooflijk bedankt dat jullie mij hebben gekozen. Medisch specialisten en fysio. Zonder hen had ik er sowieso niet gestaan. Uiteraard ook mijn gezin. Jullie zijn fantastisch. Last but not least: mijn man. Zonder jou had ik het niet gekund. We hebben er samen voor geknokt, ben supertrots op je."

Oud-schaatser Marianne Timmer werd op het gala onderscheiden met de Fanny Blankers-Koen Award, een carrièreprijs. Matthijs de Ligt kreeg als eerste voetballer ooit de Young Talent Award, de prijs voor talent van het jaar.