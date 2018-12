De Belgische wielrenner Tosh Van der Sande heeft bij een dopingcontrole positief getest. De coureur is door zijn ploeg Lotto Soudal voorlopig geschorst.

De 28-jarige renner werd in november tijdens de Zesdaagse van Gent gecontroleerd. Daarbij werd een middel gevonden dat voorkomt in neusspray en is toegestaan als dat van tevoren wordt gemeld.

Volgens Lotto Soudal, dat woensdag door Van der Sande zelf werd ingelicht over de positieve test, heeft Van der Sande gebruikgemaakt van Sofrasolone, een neusspray die vrij verkrijgbaar is.

Van der Sande is door de raad van bestuur van Lotto Soudal geschorst, ook om de renner de kans te geven zijn verdediging zo goed mogelijk te onderbouwen.

De Belgische WorldTour-formatie onthoudt zich verder van ieder commentaar en wacht het eind van het onderzoek af.

Van der Sande rijdt sinds 2012 voor Lotto Soudal, maar heeft zich sindsdien niet ontpopt tot een veelwinnaar. Hij won in 2016 een etappe in de Tour de l'Ain en pakte verschillende ereplaatsen in andere koersen.