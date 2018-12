Bondscoach Jamie Morrison van de Nederlandse volleybalvrouwen heeft zijn contract bij de bond met twee jaar verlengd. De 38-jarige Amerikaan ligt nu vast tot en met de Olympische Zomerspelen van 2020 in Tokio, net als technisch directeur Joop Alberda.

"Ik ben extreem verheugd dat ik de reis met dit team naar de Olympische Spelen van 2020 mag vervolgen", zegt Morrison woensdag op de site van de Nevobo.

"We hebben een fantastische groep vrouwen die in staat is tot grote prestaties te komen. Het afgelopen WK was hiervan slechts het begin. Het is een grote eer dat ik dit team kan blijven leiden."

Morrison werd begin 2017 aangesteld als bondscoach en tekende toen een contract voor twee jaar, met een optie voor nog twee jaar. De trainer uit Californië was de opvolger van de succesvolle Italiaan Giovanni Guidetti, onder wie hij jarenlang werkte als assistent bij de Turkse club Vakifbank.

De volleybalsters eindigden vorig jaar onder Morrison als tweede op het EK en werden twee maanden geleden vierde bij het wereldkampioenschap in Japan, de beste WK-prestatie ooit voor de Oranjevrouwen.

"We zijn blij dat de bond het contract met Jamie heeft verlengd", reageert aanvoerder Maret Balkestein-Grothues. "De afgelopen twee jaar hebben we onder zijn visie voor de medailles gespeeld op de grote eindtoernooien. Nu is ons vizier gericht op de Spelen van Tokio, en dat gaan we als team onder Jamies leiding met veel vertrouwen tegemoet."

Kwalificatie Spelen belangrijkste doel

De belangrijkste taak voor Morrison in de komende twee jaar is het bereiken van de Spelen in 2020. Oranje speelt volgend jaar van 2 tot en met 4 augustus bij een olympisch kwalificatietoernooi (OKT) tegen Italië, België en Kenia. De winnaar van die poule mag naar Tokio.

Als Nederland niet als eerste weet te eindigen, komt er in januari 2020 een herkansing bij een Europees OKT. Daar is nog één olympisch ticket te vergeven.

De volleybalsters spelen volgend jaar ook een EK in Hongarije, Polen, Tsjechië en Turkije.

Alberda blijft ook tot Tokio 2020

Nevobo verlengde woensdag ook het dienstverband van Alberda tot en met Tokio 2020. De 67-jarige technisch directeur, die in 1996 als bondscoach olympisch goud won met de Oranjemannen, werd in augustus aangesteld voor vier maanden, maar blijft nu langer.

"Met Joop hebben we momenteel de beste man in huis voor deze functie", aldus Guido Davio, de algemeen directeur van de volleybalbond. "De samenwerking bevalt uitstekend en in deze cruciale fase richting de Olympische Spelen van Tokio ben ik verheugd dat hij zijn werk voor ons nog twee jaar wil continueren."

Alberda: "Zowel in het volleybal als in het beachvolleybal presteren wij in de wereldtop, daar zijn ruim tweehonderd landen jaloers op. De afgelopen maanden heb ik genoten van de inzet en de prestaties van de teams. Ook heb ik vastgesteld dat er nog procenten te winnen zijn, en daar gaan we mee aan de slag."