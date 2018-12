Autocoureur Robin Frijns komt komend seizoen opnieuw uit in het Duitse toerwagenkampioenschap DTM. Eerder werd al bekend dat de Nederlander in 2019 in de Formule E rijdt.

De seizoenen overlappen elkaar deels, al zijn er geen races uit beide disciplines tegelijkertijd. Het DTM-jaar loopt van 3 mei tot en met 6 oktober en het Formule E-seizoen, dat zaterdag officieel begon, duurt tot en met 14 juli.

De 27-jarige Frijns rijdt net als vorig jaar namens Audi in de DTM en krijgt dezelfde vijf teamgenoten om zich heen: Jamie Green, Loïc Duval, Nico Müller, René Rast en Mike Rockenfeller. "Ik ben heel blij dat ik er ook in de DTM weer bij ben", aldus de Limburger.

"Zeker nu we aan het begin staan van een nieuw tijdperk met de komst van de turbomotoren, waarmee de auto's meer vermogen krijgen. Dat ligt me natuurlijk wel. En mooi ook dat ik weer in Nederland kan rijden."

De DTM komt komend seizoen voor het eerst naar Assen, zo werd in oktober al bekend. De voorbije jaren had Zandvoort nog een vaste plek op de kalender, maar het circuit in de kustplaats moet plaatsmaken voor het TT Circuit.

Frijns twaalfde in eerste Formule E-race

Het Formule E-seizoen begon zaterdag met de ePrix van Saoedi-Arabië. Frijns eindigde op het Riyadh Street Circuit in Ad Diriyah als twaalfde, waarmee hij buiten de punten viel. Het volgende raceweekend is komende maand in Marokko.

Het DTM-seizoen start begin mei in het Duitse Hockenheim, waar vijf maanden later ook de slotrace wordt verreden. Assen is van 19 tot en met 21 juli het decor van het vijfde raceweekend van het seizoen. Afgelopen seizoen werd Frijns dertiende in de WK-stand.

De Nederlander was in het verleden testcoureur bij Sauber en Caterham in de Formule 1. Hij kwam nooit tot een Grand Prix in de koningsklasse van de autosport.