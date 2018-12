Anna van der Breggen is woensdagavond niet aanwezig bij het Sportgala. De wielrenster is een van de vier genomineerden voor Sportvrouw van het Jaar, maar vindt het gala "vermoeiend".

Van der Breggen zegt in een interview met NRC dat ze er lang over heeft nagedacht of ze naar het gala moest gaan. "Ik ben in Spanje op trainingskamp en zou eerder terug moeten vliegen."

"Als ik zou winnen: tof, eervol. Ik zou trots zijn. En ik vind sportmomenten van het afgelopen jaar terugkijken leuk op zo'n avond", aldus Van der Breggen, die dit jaar wereldkampioen op de weg werd en onder meer de Ronde van Vlaanderen won.

"Maar aan de andere kant: je gaat weer laat naar bed, je krijgt eten dat je niet wil, je wordt er moe van en echt lol heb ik er ook niet in. Ik weet al dat mijn jaar niet beter had gekund."

Van der Breggen heeft het niet zo op verkiezingen

Na de bekendmaking van de nominaties was er al veel kritiek op de jury. Vooral het ontbreken van tennisster Kiki Bertens en wielrenner Tom Dumoulin bij de laatste kanshebbers leidde tot vraagtekens.

Van der Breggen is samen met collega-wielrenster Annemiek van Vleuten, shorttrackster Suzanne Schulting en schaatsster Jorien ter Mors wel genomineerd. Bij de mannen maken schaatser Kjeld Nuis, turner Epke Zonderland en motorcrosser Jeffrey Herlings kans op de 'Jaap Eden'.

"Ik heb het niet zo op verkiezingen", zegt Van der Breggen. "Wéér een competitie. Dit zijn de besten en wie is daar dan weer de allerbeste van? Ik word daar een beetje moe van", vertelt de Zwolse, die in de verkiezing van wielrenster van het jaar onlangs boven Van Vleuten werd verkozen.

'Verkiezing is ongemakkelijk en niet eerlijk'

"Natuurlijk is het eervol, maar dat wil niet zeggen dat Annemiek hem niet had verdiend. Er zijn meer Nederlandse rensters die mooie dingen hebben gedaan. Ik vind het ongemakkelijk. Niet eerlijk.”

Ze heeft dan ook geen zin om weer naast Van Vleuten plaats te nemen bij een verkiezing. "En met twee olympisch kampioenen uit hele andere sporten. Kiki Bertens zit er niet bij."

"Daar was kritiek over, want ze heeft geen wereldtitel gewonnen. Die kan ze ook niet winnen, want er is geen WK tennis. Ik wil niet boven of onder iemand geplaatst worden. Ik sta náást Kiki."

Het Sportgala begint woensdag om 20.30 uur in AFAS Live in Amsterdam.