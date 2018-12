Nairo Quintana doet volgend jaar mee aan de Tour de France en de Vuelta a España. De 28-jarige Colombiaanse renner van Movistar laat de Giro d'Italia links liggen.

"Het winnnen van een grote ronde is het doel. Daar blijf ik van dromen en hard voor trainen", zei hij dinsdag bij het voorstellen van de rijders van de Spaanse wielrenformatie aan de pers in Madrid.

Quintana stelde de afgelopen twee jaar zwaar teleur in de Tour. Hij kwam niet verder dan de twaalfde (2017) en tiende plaats (2018) in het algemeen klassement.

De klimmer kreeg in de voorbije editie zelfs de nodige kritiek te verduren, omdat hij volgens de buitenwacht veel te afwachtend zou hebben gekoerst.

"Als ik de benen heb, probeer ik aan te vallen, maar ik ben niet almachtig. Als er geen extra energie meer in de tank zit, is er niet veel wat ik kan doen", zei hij schouderophalend.

Quintana eindigde in het verleden wel tot drie keer toe op het podium. Hij werd in 2013 en 2015 achter Chris Froome tweede en in 2016 achter Froome en Romain Bardet derde.

Quintana wel een keer de beste in Vuelta

Quintana slaagde er al wel een keer in om de Vuelta te winnen. Hij was in 2016 de beste door Froome en Esteban Chaves voor te blijven.

Ploeggenoten Alejandro Valverde en Mikel Landa rijden komend jaar respectievelijk de Giro en de Vuelta en de Giro en de Tour.

Van Valverde was het al een tijdje bekend dat hij de Tour aan zich voorbij zou laten gaan. De 38-jarige Spanjaard en tevens de regerend wereldkampioen gaf als reden dat hij niet geniet in Frankrijk.

De Tour duurt van 6 tot en met 28 juli. Er staan zeven berg-, vier heuvel- en acht vlakke etappes op het programma en bovendien worden er een individuele en een ploegentijdrit afgewerkt.

De Vuelta is van 24 augustus tot en met 15 september. Het routeschema wordt binnenkort bekendgemaakt in de vaste finishplaats Madrid.