Li Jiao keert terug als bondscoach van de Nederlandse tafeltennissters. De 45-jarige oud-topspeelster is per 1 januari weer in dienst bij de bond en gaat met de vrouwenploeg toewerken naar de Olympische Spelen van 2020 in Tokio.

Li, die eerder de Nederlandse mannenploeg onder haar hoede had, legde haar functie in mei tot teleurstelling van de bond na een jaar neer omdat ze meer tijd wilde doorbrengen met haar familie in China.

Vlak na het WK voor teams, waarop ze zelf noodgedwongen ook weer in actie kwam, legde ze haar functie dit jaar neer. De vrouwenploeg stond sindsdien onder leiding van Chen Zhibin.

Li keert nu terug bij de bond als coach van de vrouwen, met Chen Zhibin als assistent-trainer. "Omdat er een goede planning is gemaakt, is de rol van vrouwenbondscoach beter te combineren met haar privéleven", zegt technisch directeur Paul Haldan.

"Deze functie is haar op het lijf geschreven. Ze kent de speelsters door en door en is met al haar kennis en ervaring de beste coach om onze speelsters te begeleiden tijdens grote toernooien."

'Heb het bondscoachschap gemist'

De oud-tafeltennisster kijkt ernaar uit om weer aan de slag te gaan met de nationale equipe. "Ik heb die taak altijd met veel plezier vervuld en ben nog altijd een enorme tafeltennisliefhebber", zegt ze.

"Ik heb het bondscoachschap gemist en ga vanaf januari weer in Nederland met veel enthousiasme aan de slag om met het team toe te werken naar de Olympische Spelen in Tokio 2020."

Li verliet in 1999 haar vaderland en ging bij DOV uit Heerhugowaard tafeltennissen. Vijf jaar later kreeg ze een Nederlands paspoort en kon ze voor Oranje uitkomen.

De Gelderse deed namens Nederland mee aan de Spelen van 2008 (Peking), 2012 (Londen) en 2016 (Rio de Janeiro). In Londen haalde ze de kwartfinales. Verder werd ze twee keer individueel Europees kampioene en won ze vier keer de Europese Top 12.