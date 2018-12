Marcel Hirscher heeft maandag voor het eerst in zijn rijke carrière een parallelslalom gewonnen in de wereldbeker. De Oostenrijker met Nederlandse moeder bracht zijn totale aantal zeges in de wereldbeker op 62.

Hirscher was zondag in Alta Badia ook al de snelste op de reuzenslalom. Maandag boekte hij zijn tweede zege in Italië. De Fransman Thibaut Favrot eindigde als tweede, zijn landgenoot Alexis Pinturault werd derde.

Met zijn 62 wereldbekerzeges krijgt de 29-jarige Hirscher het record van Ingemar Stenmark langzaam maar zeker in zicht. De legendarische Zweed boekte in de jaren zeventig en tachtig maar liefst 86 overwinningen.

Behalve Stenmark, is alleen Lindsey Vonn (82 zeges) succesvoller dan Hirscher. De Amerikaanse kan het record van Stenmark door een slepende knieblessure niet bedreigen.

Hirscher won dit jaar vier van de elf wereldbekers. Er staan deze winter nog achttien wereldbekerwedstrijden op het programma.