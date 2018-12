Baanwielrenner Harrie Lavreysen heeft zondag bij wereldbekerwedstrijden in Londen goud veroverd op de sprint. Het brons op dit onderdeel werd opgeëist door Jeffrey Hoogland.

De 21-jarige Lavreysen was in de finale te sterk voor wereldkampioen Matthew Glaetzer. De Brabander troefde de Australiër in twee heats af.

Voor Lavreysen is het zijn tweede wereldbekerzege op de sprint in zijn carrière. Vorig seizoen triomfeerde hij in Manchester ook op deze discipline. De Nederlander pakte eerder dit seizoen zowel in Parijs als in het Canadese Milton zilver op sprint.

Afgelopen vrijdag won Lavreysen met Matthijs Büchli en Roy van den Berg ook al de teamsprint, het onderdeel waarop Nederland dit jaar zowel Europees als wereldkampioen werd.

Hoogland rekende in de strijd om het brons af met Jack Carlin. De 25-jarige renner uit Nijverdal versloeg de Brit in drie heats.

De Nederlandse baanwielrenners veroverden dit weekend in Londen vier keer goud. Naast de zeges van Lavreysen en de teamsprinters won Matthijs Büchli de keirin en was Kirsten Wild bij de vrouwen de sterkste op omnium.