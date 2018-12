Bondscoach Max Caldas houdt gemengde gevoelens over aan de verloren WK-finale met de Nederlandse hockeyers. De Argentijn is teleurgesteld, maar ziet ook positieve punten.

Oranje speelde tegen België met 0-0 gelijk en legde het vervolgens af in de shoot-outs. Nederland liep daarmee de vierde wereldtitel in de historie en de eerste in twintig jaar mis.

"We hebben gevochten als leeuwen tot de laatste seconde en waren heel dichtbij. Het voelt enorm leeg, maar ik ben trots op de weerbaarheid en de verbetering van de ploeg tijdens het toernooi", aldus Caldas voor de camera van de NOS.

"Vandaag was het net niet genoeg. Ik feliciteer België. Wij zijn een heel mooie weg ingeslagen en dat gaat zijn vruchten afwerpen. Het is heel zuur, maar de kunst van topsport is leren verliezen."

De 45-jarige Caldas wilde niet als excuus aanvoeren dat zijn spelers, die zaterdag nog de halve finale speelden, vermoeid waren. "We moeten niet vergeten dat je in een finale van het WK niet meer aan vermoeidheid denkt. Wat mij betreft was dat niet van invloed."

'Hebben Nederland weer op de kaart gezet'

De bondscoach van Oranje vond het onnodig dat het in de WK-finale aankwam op shoot-outs. "We hadden België meer pijn kunnen doen", concludeerde hij.

"We hadden veel de bal, maar hebben te veel met de bal gelopen en hadden meer moeten passen en combineren. Toch kunnen we elkaar niets verwijten. We hebben gestreden en stonden zelfs nog voor in de shoot-outs."

Caldas ziet ondanks de pijnlijke nederlaag in het Indiase Bhubaneswar voldoende aanknopingspunten en voorziet een mooie toekomst voor het Nederlands team, dat in zijn ogen goed spel heeft laten zien op het WK.

"We moeten enorm trots zijn op hoe we hebben gespeeld en hoe we ons land weer op de kaart hebben gezet met de manier van spelen. We hebben het publiek en onszelf vermaakt, hebben een toptijd gehad in India, maar helaas was het net niet", aldus de coach.

Van Dam zit er 'zwaar doorheen'

Thijs van Dam, een van de spelers die miste in de shoot-outs, had moeite om onder woorden te brengen hoe hij zich voelde. "Op dit moment zit ik er zwaar doorheen, en volgens mij iedereen. Dit is ongelooflijk zuur", concludeerde hij.

"We hadden het in de wedstrijd al moeten beslissen. Het was niet goed genoeg en helaas lukte het dit keer niet in de shoot-outs. Op dit moment heb ik er geen verklaring voor. Beide teams hebben gevochten voor wat ze waard waren."

Van Dam was in de halve finale tegen Australië nog trefzeker in de shoot-outs, maar faalde dus tegen de Belgen. "Ik maakte een andere keuze en die liep niet goed. Het is balen."

De nieuwe wereldkampioen België stond tot dit toernooi nog nooit in een WK-finale en pakte ook nog nooit een medaille. Een vijfde plek was tot dusver de beste prestatie van onze zuiderburen op het wereldkampioenschap.