Het doet handbalster Maura Visser veel dat ze haar loopbaan als international zondag kon afsluiten met een bronzen medaille op het EK. De 33-jarige speelster stopt na 139 wedstrijden bij Oranje.

"Het is gewoon fantastisch om op deze manier afscheid te nemen. Voor de wedstrijd dacht ik aan alle jaren in het Nederlands team. Het was altijd bijzonder en het is zo'n groot deel van mijn leven geweest", zei een geëmotioneerde Visser bij de NOS.

"Als je op deze manier kunt afsluiten, dan is dat heel bijzonder. Handbal heeft altijd veel voor me betekend. Het is gewoon goed zo."

Visser, die al eens voor een periode van vijf jaar ontbrak in het Nederlands team, maakte aanvankelijk geen deel uit van de EK-selectie. Een dag voor het toernooi in Frankrijk werd ze alsnog opgeroepen door bondscoach Helle Thomsen.

"Het is een bijzonder gevoel, want ik had niet verwacht dat ik hier zou staan. Helle heeft me de kans gegeven en ik dacht: ik grijp 'm aan en geef alles wat ik heb. Mijn taak was om het in de dekking neer te zetten samen met Kelly Dulfer, dat hebben we goed gedaan", aldus Visser.

'Laatste jaren heb ik echt genoten'

De ervaren Haagse beseft dat het speciaal is dat ze op het EK heeft kunnen afsluiten als international. "Zeker na die pauze van vijf jaar. Het is geweldig om af te sluiten met een bronzen medaille. De laatste jaren heb ik echt genoten. Dit team heeft zo'n goede spirit, dat het heel gaaf is om er onderdeel van te zijn", zei ze.

Visser vond de overwinning van Oranje op Roemenië in de strijd om de bronzen medaille verdiend, al merkte ze dat er wel wat vermoeidheid in de ploeg zat vanwege het drukke speelschema in Frankrijk.

"We waren vanaf het begin echt klaar om te vechten, zoals we het hele toernooi gedaan hebben. We wisten dat Roemenië er ook alles aan zou doen, maar wij waren iets scherper en fitter. Gelukkig kwamen ze niet dichterbij dan drie doelpunten."

Oranje pakt vierde medaille in drie jaar tijd

Visser, die voor het duel met Roemenië al emotioneel was tijdens het volkslied, moest het WK van ruim een jaar geleden nog aan zich voorbij laten gaan omdat ze zwanger was. Ze keerde in november 2016 na vijf jaar afwezigheid terug bij Oranje.

Het EK-brons was de vierde medaille op een groot toernooi voor de handbalsters in drie jaar tijd. In december 2015 was er zilver op het WK en een jaar later werd Nederland ook tweede op het EK. Bij dat toernooi was Visser er weer bij. Vorig jaar werd er bij afwezigheid van Visser brons gepakt op het WK in Duitsland.