De Nederlandse handbalsters zijn dolblij met hun bronzen medaille op het EK in Frankrijk. In de strijd om een medaille werd zondag in Parijs afgerekend met Roemenië (24-20).

"Vooral in de eerste helft hadden we meer energie dan Roemenië. Je kon zien dat het moeilijk was voor beide ploegen, dus ik ben heel blij dat we brons hebben. De meiden hebben alles gegeven", zei bondscoach Helle Thomsen bij de NOS.

"Dit was het maximaal haalbare en misschien nog wel iets meer dan dat. We hadden wat problemen in aanloop naar het toernooi, maar de speelsters hebben laten zien dat ze sterk zijn."

In aanloop naar het EK zag Oranje cirkelspeelsters Yvette Broch (gestopt) en Danick Snelder (geblesseerd) afhaken. In de halve finale werd verloren van Frankrijk, maar dankzij de zege op Roemenië eindigt Nederland dus toch met een medaille.

Het contract van coach Thomsen loopt eind januari af, maar de Deense wilde daar niets over kwijt. "Ik heb nu voor het eerst wat tijd om te relaxen en te genieten, dus dat wil ik eerst doen. Ik ben heel moe, maar van winst krijg je extra energie", zei ze.

Dulfer: 'Hebben alles eruit gehaald'

Kelly Dulfer, die werd uitgeroepen tot beste verdediger van het toernooi, was net als Thomsen van mening dat brons het maximaal haalbare was op het toernooi in Frankrijk.

"Als je van tevoren had gezegd dat we brons zouden pakken, zou ik superblij zijn. Frankrijk was gewoon te sterk in de halve finale en we mogen heel blij en trots zijn. Als team hebben we alles eruit gehaald wat erin zit", zei ze.

Dulfer was te spreken over het spel van Nederland tegen Roemenië, al bleef ze ook kritisch. "We hebben gevochten tot het einde. Het was in de tweede helft niet goed, maar toen was het eigenlijk niet meer nodig. Het is zonde dat het toch nog spannend werd, maar ik ben superblij", aldus de Zuid-Hollandse.

"We waren zeker gebrand om in de tweede helft gelijk uit te lopen, maar dat lukte niet echt. Het was van beide kanten heel slordig, maar we hebben tot het einde gevochten en verdiend gewonnen."

Ook invaller Smits trots op Oranje

Ook bij Inger Smits overheerste trots na het behalen van de bronzen medaille. De 24-jarige Limburgse kreeg pas op het laatste moment te horen dat ze door blessuregevallen naar Parijs moest afreizen voor het duel met Roemenië.

"Wie had dat gedacht? Ik niet. Het was een grote verrassing, ik had het helemaal niet verwacht. Ik probeerde te helpen waar ik kon en ben superblij dat ik deze kans heb gekregen", zei ze lachend.

"Het kan niet meer stuk. We begonnen heel goed met heel veel vechtlust. Het team was van tevoren best moe, maar we hebben de overwinning eruit gesleept."

Het EK-brons was de vierde medaille op een groot toernooi voor de handbalsters in drie jaar tijd. In december 2015 was er zilver op het WK en een jaar later werd Nederland ook tweede op het EK. Vorig jaar werd daar WK-brons aan toegevoegd. Rusland en Frankrijk strijden later op zondag om de Europese titel.