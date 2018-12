De Nederlandse hockeyers hebben zondag naast de eerste wereldtitel sinds twintig jaar gegrepen. In het Indiase Bhubaneswar was België in de finale na zenuwslopende shoot-outs te sterk, nadat de wedstrijd in 0-0 was geëindigd.

In de beslissende shoot-outs, die in 2-3 eindigden, misten Mirco Pruyser, Seve van Ass, Thijs van Dam en Jeroen Hertzberger voor de ploeg van bondscoach Max Caldas.

De Belgen waanden zich na hun vijfde poging al wereldkampioen, maar de Nederlandse doelman Pirmin Blaak tekende met succes protest aan, omdat de bal de voet van nemer Arthur De Roover had geraakt. Niet veel later waren 'The Red Lions' na de misser van Hertzberger alsnog zeker van de wereldtitel.

Nederland blijft door de pijnlijke nederlaag steken op drie wereldtitels (1973, 1990 en 1998). In 1978, 1994 en vier jaar geleden stond Oranje ook in de finale, maar toen moest de ploeg eveneens genoegen nemen met zilver. In 2002 was er WK-brons.

De nieuwe wereldkampioen België stond tot dit toernooi nog nooit in een WK-finale en pakte ook nog nooit een medaille. Een vijfde plek was tot dusver de beste prestatie van onze zuiderburen op het wereldkampioenschap.

Voorzichtige openingsfase in Bhubaneswar

Zoals verwacht ging de finale tussen Nederland en België in India gelijk op. Beide ploegen kregen in de overwegend voorzichtige openingsfase enkele mogelijkheden. Onder anderen Hertzberger stichtte gevaar namens Oranje, maar tot een treffer leidde het niet.

In het begin van het tweede kwart trokken de Belgen het initiatief wat naar zich toe en dat leidde tot wat gevaarlijke momenten voor het doel van Oranje-doelman Blaak. Aan de andere kant leverden twee strafcorners voor Nederland niets op.

Ook in de laatste twee kwarten gaven beide ploegen elkaar weinig toe, was het duel meer spannend dan goed en waren kansen schaars. In de bloedstollende shoot-outs leek Nederland aanvankelijk op weg naar de wereldtitel, maar uiteindelijk waren de Belgen koelbloediger. Hertzberger kreeg de beslissende misser op zijn naam.

Oranje had de finale bereikt door zaterdag na shoot-outs af te rekenen met titelverdediger Australië, dat eerder op zondag brons pakte door Engeland met 8-1 te verslaan.