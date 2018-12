De handbalsters hebben zondag in Parijs brons veroverd op het EK. Oranje was in de troostfinale te sterk voor Roemenië (24-20).

Nederland stond tegen Roemenië, dat in de tweede groepsfase met 29-24 was verslagen, halverwege al op een voorsprong van 15-8. In de tweede helft kwamen de Roemenen nog aardig terug, maar echt in de problemen kwam de ploeg van bondscoach Helle Thomsen niet.

Frankrijk, waarvan Oranje vrijdag in de halve finale met 27-21 had verloren, werd voor het eerst Europees kampioen. Het gastland rekende in de eindstrijd met 24-21 af met olympisch kampioen Rusland.

Het EK-brons is de vierde medaille op een groot toernooi voor de handbalsters in drie jaar tijd. In december 2015 was er zilver op het WK en een jaar later werd Nederland ook tweede op het EK. Vorig jaar werd daar WK-brons aan toegevoegd.

Het enige toernooi waarop Nederland de afgelopen jaren naast een medaille greep (vierde) was de Olympische Spelen van 2016 in Rio de Janeiro.

Polman topschutter Oranje met zeven goals

Omdat Nederland zonder de geblesseerde captain Danick Snelder naar dit EK was afgereisd, waren de verwachtingen minder hoog dan in de afgelopen jaren. Met brons kan Oranje toch nog terugkijken op een goed resultaat.

Ook Roemenië kampte met blessureleed. Cristina Neagu, die wordt gezien als een van de beste handbalsters ter wereld, viel tijdens het toernooi uit. Zonder de dertigjarige Neagu lukte het Roemenië zondag voor rust niet om een vuist te maken tegen Oranje,dat uitstekend speelde in de eerste helft.

Roemenië kon tot 3-3 meekomen, maar daarna liep Nederland mede dankzij Estavana Polman uit. De 26-jarige Polman maakte in totaal zeven goals en was daarmee topschutter van Oranje. Abbingh scoorde vier keer en werd uitgeroepen tot beste speelster van de troostfinale.

Emotie bij Visser tijdens volkslied

Ook Maura Visser acteerde vooral voor rust sterk. De 33-jarige Zuid-Hollandse speelde haar 139e en laatste interland en was al tijdens het volkslied geëmotioneerd.

Net als voor rust was Nederland in de tweede helft lange tijd veel sterker, maar bij 21-13 haperde de motor en kon Roemenië terugkomen.

Oranje moest al zijn ervaring en vechtlust aanwenden om te voorkomen dat het nog echt spannend werd. In de laatste minuut was al duidelijk dat Oranje stand ging houden, waardoor Thomsen en haar speelsters ontspannen konden toeleven naar brons.