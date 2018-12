Ranomi Kromowidjojo kan haar geluk niet op met haar derde gouden medaille bij de WK kortebaan in het Chinese Hangzhou. De 28-jarige Groningse was zondag na de 100 meter vrije slag en de 50 meter vlinderslag ook de beste op de 50 meter vrije slag.

"Hoppa! Poeh, het was een pittige dag met eerst nog de estafette op de 4x50 meter vrije slag. Mijn eigen race ging daarop best wel moeizaam", zei Kromowidjojo, die desondanks samen met Femke Heemskerk, Kim Busch en Valerie de Roon zilver pakte, tegenover de NOS.

"Aan de andere kant is iedereen moe op zo'n laatste dag. Iedereen heeft heel veel races in de benen zitten. Ik heb alles gegeven. Deze is op karakter. Ik heb een mooie tijd eruit geknald."

Kromowidjojo was op de 50 meter vrije slag veruit de sterkste. Ze lag al bij het keerpunt op een grote voorsprong en bleef met een tijd van 23,19 seconden uiteindelijk ook Heemskerk (tweede in 23,67) en de Braziliaanse Etiene Medeiros (derde in 23,76) ruim voor.

"Ik was best wel nerveus, maar dat ben ik eigenlijk altijd. Ik denk dat ik dat ook nodig heb om mezelf klaar te stomen voor de grote wedstrijden. Het zijn goede zenuwen. Geen faalangst ofzo", gaf ze te kennen.

"Dit is waarvoor ik train. Ik train om te winnen, niet voor andere dingen. Het is fijn dat dat me dan drie keer in een week lukt. Het is al met al een lekker weekje geweest."

'Ik denk dat het heel moeilijk was geworden voor Sjöström'

Kromowidjojo had op dit WK geen last van Sarah Sjöström. De 25-jarige Zweedse wereldtopper koos ervoor om de wereldtitelstrijd aan haar voorbij te laten gaan, omdat ze toe was aan wat rust.

"Op dit moment baal ik er natuurlijk niet van dat ze er niet bij was, haha. Nee, zekerheid heb je nooit, maar ik denk dat het heel moeilijk was geworden voor Sarah om mij te verslaan", aldus Kromowidjojo.

"Het was in elk geval een leuke battle geweest. Ik heb zelf gewoon hele goede tijden gezwommen. Niet tijden waarmee ik vierde was geworden als de gehele wereldtop wel aanwezig was geweest."

Kromowidjojo legt de komende periode de focus op de langebaan, om zich zo optimaal voor te kunnen bereiden op het WK van komende zomer in Gwangju en de Olympische Spelen van 2020 in Tokio.

"Succes op de kortebaan is geen garantie voor succes op de langebaan. Maar eerst ga ik heerlijk kerstvakantie vieren. Fijn met de familie thuis zitten.