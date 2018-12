IJshockeyer Daniel Sprong heeft in de nacht van zaterdag op zondag een hoofdrol vertolkt bij de Anaheim Ducks. De 21-jarige Nederlander maakte beide doelpunten in de 1-2-zege in overtime op bezoek bij de Columbus Blue Jackets.

Sprong was in de zestiende minuut verantwoordelijk voor de 1-1 met een fraai schot vanuit een moeilijke hoek en in de tweede minuut van de overtime ook voor de winnende 1-2 met een pegel in de bovenhoek.

De geboren Amsterdammer heeft nu drie treffers achter zijn naam staan voor de Ducks. Hij vond onlangs bij zijn debuut voor de club uit Californië gelijk voor het eerst het net.

De Ducks boekten tegen de Jackets achtste overwinning in de laatste negen wedstrijden en stegen naar de tweede plaats in de Pacific Division.

Sprong kwam begin december over van de Pittsburgh Penguins, dat hem ruilde voor de 22-jarige Zweedse verdediger Marcus Pettersson.

Sprong, die als zevenjarige voor zijn ijshockeycarrière met zijn ouders naar Canada verhuisde, kwam mede door een zware blessure de afgelopen seizoenen tot slechts 42 wedstrijden voor de Penguins.

In 2015 werd Sprong door de Penguins als 46e gekozen in de jaarlijkse 'draft' van de NHL, waarin clubs beurtelings talenten mogen kiezen.

In oktober van dat jaar maakte Sprong op achttienjarige leeftijd zijn debuut in de grootste ijshockeycompetitie ter wereld, waardoor hij de eerste in Nederland geboren speler in de NHL werd sinds Ed Kea (1974-1983).