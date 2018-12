Doelman Pirmin Blaak van de Nederlandse hockeyers kon zaterdagavond zijn geluk niet op na het bereiken van de WK-finale. De Rotterdammer was goud waard voor Oranje door tegen titelverdediger Australië de beslissende shoot-out van Daniel Beale te stoppen.

"De ontlading is heel groot", zei een euforische Blaak vlak na de wedstrijd in India tegen Hockey.nl. "Bij de laatste shoot-out pakte mijn gok om de bal weg te slaan goed uit en dan is het heel vet om zoiets samen met je teamgenoten te kunnen vieren. Dit smaakt naar meer."

Oranje verdedigde in de slotfase van de tweede helft een 2-1-voorsprong en leek op weg naar een nipte zege in Bhubaneswar, maar Australië dwong alsnog shoot-outs af door vlak voor het einde de gelijkmaker aan te tekenen.

"Het is op z'n Rotterdams gezegd klote als twintig seconden voor tijd de bal door je benen wordt getikt", aldus de dertigjarige Blaak over de late gelijkmaker. "Dat wil je echt niet. Gelukkig haalden we de wedstrijd daarna als team over de streep."

Nederland tegen België in WK-finale

Volgens Jeroen Hertzberger, die in de shoot-outs twee keer doel trof, was het niet lastig om rustig te blijven onder de grote druk. "Natuurlijk was het wel even heftig, maar het is ook een kwestie van veel oefenen. Bij de eerste shoot-out had ik misschien een beetje geluk. Bij de tweede wist ik eigenlijk dat het wel goed zou komen."

"Het was natuurlijk oliedom dat we vlak voor tijd de gelijkmaker incasseerden, maar we hebben op dit WK wel meer opvallende dingen meegemaakt. We zijn positief gebleven. De tendens was: dan maar via de shoot-outs."

Nederland, dat in de historie drie keer wereldkampioen werd, neemt het zondag in de finale van het WK op tegen België. 'The Red Lions' haalden eerder op zaterdag in de andere halve eindstrijd met 6-0 uit tegen Engeland.