De Nederlandse hockeyers hebben zich geplaatst voor de finale van het WK in het Indiase Bhubaneswar. De ploeg van bondscoach Max Caldas versloeg bij de laatste vier titelverdediger Australië na shoot-outs, nadat de wedstrijd in reguliere speeltijd in 2-2 eindigde.

Glenn Schuurman opende na tien minuten de score voor Oranje. In de twintigste minuut verdubbelde Seve van Ass de marge, waarna Tim Howard halverwege de tweede helft voor de aansluitingstreffer zorgde.

In de slotfase kwam Australië op gelijke hoogte door een doelpunt van Eddie Ockenden, waarna shoot-outs de beslissing moesten brengen. Daarin was Nederland met 4-3 de sterkste.

Met de overwinning nam de regerend Europees kampioen revanche voor de nederlaag van vier jaar geleden in Den Haag. Toen werd in de finale met 6-1 verloren van Australië.

Nederland neemt het zondag in de finale op tegen België. 'The Red Lions' haalden eerder op zaterdag in de andere halve eindstrijd met 6-0 uit tegen Engeland.

De Nederlandse hockeyers kunnen in Bhubaneswar voor de vierde keer de wereldtitel veroveren. In 1973, 1990 en 1998 was Oranje al de sterkste.

Doelman Pirmin Blaak is het middelpunt van de feestvreugde. (Foto: ProShots)

Oranje komt na tien minuten op voorsprong

In de halve finale ging Australië voortvarend van start, maar nam de formatie van Caldas de regie in het eerste kwart daarna over. Dat resulteerde in de tiende minuut in de openingstreffer van Schuurman.

Jonas de Geus passeerde drie Australiërs bij een schitterende actie over de rechterflank en gaf de bal op een presenteerblaadje aan Schuurman, die simpel binnentikte. Kort daarna was Oranje dicht bij de 2-0 toen een voorzet van Billy Bakker via de stick van Mirco Pruyser op de paal terechtkwam.

In het tweede kwart voorkwam Pirmin Blaak met een aantal prachtige reddingen dat de titelverdediger tot scoren kwam. Aan de andere kant was het in de twintigste minuut wel raak toen een voorzet van Van Ass door een Australiër in eigen doel werd gewerkt.

Vreugde bij Oranje na de laatste Australische shoot-out. (Foto: ANP)

Australië dwingt shoot-outs af

Nederland kwam kort na rust enige tijd met tien man te staan toen Valentin Verga een gele kaart kreeg, maar Australië wist niet te profiteren van de overtalsituatie.

Aan het einde van het derde kwart maakten de 'Kookaburras' toch de aansluitingstreffer. Howard vond het doel uit een strafcorner en bracht daarmee de spanning terug.

Australië was in het slotkwart een aantal keren dicht bij de gelijkmaker, maar Blaak hield zijn ploeg aanvankelijk op de been. Vlak voor tijd kwam de regerend wereldkampioen toch nog langszij toen een schot van Ockenden via Schuurman door de benen van Blaak ging.

In de shoot-outs maakte Nederland het alsnog af. Nadat beide ploegen tweemaal gemist had, was Jeroen Hertzberger wel trefzeker en redde Blaak op de zesde shoot-out van Daniel Beale.