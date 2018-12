Marc Gisin is zaterdag zwaar ten val gekomen tijdens de afdaling bij de wereldbekerwedstrijden in Val Gardena. ​De Zwitserse skiër raakte met zijn hoofd de grond en bleef bewusteloos liggen, maar zou niet in levensgevaar verkeren.

De dertigjarige Gisin werd met een traumahelikopter naar een nabijgelegen ziekenhuis gebracht.

Zijn jongere zus Michelle, olympisch kampioene op de combinatie, liet aan Zwitserse media weten dat haar broer uitgebreid is onderzocht door doktoren. Zijn toestand zou stabiel zijn.

Hij werd later op de dag met een speciale vlucht naar een Zwitsers ziekenhuis overgebracht. De Zwitserse bond zei eveneens dat zijn toestand stabiel was, maar deed verder geen mededelingen. Waarschijnlijk wordt zondag meer duidelijk over de verwondingen van de skiër.

Gisin, die met Dominique nog een olympisch kampioene (2014, afdaling) als zus heeft, liep drie jaar geleden al eens hersenletsel op na een val in Kitzbühel.

Begin dit jaar werd de Zwitser als debutant 21e op de olympische afdaling bij de Winterspelen in Pyeongchang.