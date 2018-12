Salt Lake City is door het Amerikaanse Olympisch Comité USOC gekozen als kandidaat voor de organisatie van de Olympische Winterspelen in 2030. De hoofdstad van Utah kreeg de voorkeur boven Denver.

Als Salt Lake City de organisatie toegewezen krijgt, worden de Winterspelen voor de tweede keer in de Amerikaanse stad gehouden. In 2002 vond het toernooi ook al in Salt Lake City plaats.

Nederland verzamelde destijds acht medailles, waaronder drie gouden. Gerard van Velde triomfeerde op de 1.000 meter en Jochem Uytdehaage won zowel de 5 als de 10 kilometer.

De Spelen van 2030 worden in de zomer van 2023 door het Internationaal Olympisch Comité (IOC) toegewezen.

In 2028 worden de Olympische Spelen ook in de Verenigde Staten georganiseerd. Dan is Los Angeles de gastheer van de Zomerspelen.

Voor de eerstvolgende Winterspelen reizen de sporters in 2022 af naar Peking. Vier jaar later wordt het toernooi in Stockholm of in Milaan en Cortina d'Ampezzo gehouden.

In juni 2019 beslist het IOC waar de Winterspelen van 2026 zullen plaatsvinden.