Bondscoach Helle Thomsen van de Nederlandse handbalsters zag in de verloren halve finale duidelijk dat haar ploeg gesloopt was door het overvolle speelschema op het EK. De Deense gaf wel toe dat Frankrijk een maatje te groot was voor Oranje.

"Dit was onze vierde belangrijke wedstrijd in zes dagen. Je kon zien dat de meiden moe waren", zei Thomsen na de 27-21-nederlaag in Parijs. "Ik moest al na vijf minuten wisselen."

In de eerste helft kon Nederland zich nog goed meten met Frankrijk, waardoor het halverwege tegen een 11-12-achterstand aankeek. Na rust was de regerend wereldkampioen duidelijk een klasse beter.

"Het is niet eerlijk en ik heb daar ook mijn boosheid over uitgesproken", stelde de bondscoach. "Frankrijk had meer rustdagen en was veel fitter, dat kon je zien. We hebben verloren van een energieke ploeg, maar ik heb toch groot respect voor mijn speelsters. Ze vormen een echt team."

Thomsen liet zich deze week al meerdere keren kritisch uit over het drukke speelschema. Ze merkte dat haar spelers, die drie wedstrijden in vier dagen afwerkten, fysiek kapot gingen en vond dat Frankrijk, dat drie duels in zeven dagen speelde, daardoor in het voordeel was.

Geblesseerde Smeets en Kramer missen troostfinale

Bovendien vielen Martine Smeets en Jessy Kramer in de tweede helft geblesseerd uit bij Oranje. Thomsen voegde daarom Inger Smits toe aan haar selectie.

"Het zal niet meevallen een fitte ploeg op de been te krijgen voor de wedstrijd om het brons. Martine Smeets en Jessy Kramer zijn te geblesseerd geraakt om zondag mee te doen. Het is helaas niet anders."

Thomsen was wel te spreken over het optreden van Angela Malestein. De hoekspeelster werd gepasseerd voor de vorige wedstrijd tegen Duitsland, maar mocht tegen Frankrijk weer meedoen. Malestein betaalde dat vertrouwen terug met vier treffers.

"Ze speelde erg goed, maar ik wil er niet één speelster uitlichten", liet ze weten. "Daarmee doe ik een team tekort dat in zo’n kort tijdsbestek vier zware wedstrijden heeft gespeeld."

De wedstrijd om het brons tussen Nederland en Roemenië begint zondag om 14.00 uur. De EK-finale tussen Frankrijk en Rusland staat om 17.30 uur op het programma.