Handbalster Tess Wester baalde vrijdag flink van de 27-21-nederlaag tegen gastland Frankrijk in de halve finales van het EK. De keeper was echter wel zo realistisch dat ze erkende dat er niet meer had ingezeten.

"Frankrijk was gewoon een maatje te groot voor ons", stelde Wester in de AccorHotels Arena in Parijs vast voor de camera van Ziggo Sport.

"We begonnen nog wel goed aan de tweede helft en maakten daarin een aantal goede doelpunten, maar zodra we wat kansen misten, rekenden zij met ons af. Dan wordt het een lastig verhaal."

Nederland kwam in de openingsfase van de tweede helft zelfs op gelijke hoogte (13-13 en 14-14), maar mede door het uitvallen van de geblesseerden Martine Smeets en Jessy Kramer kon daar geen vervolg aan worden gegeven.

"Het hele toernooi al wordt er een beroep gedaan op onze fysieke gesteldheid. Wij hebben twee dagen minder rust gehad dan Frankrijk. Dat merkte je ook vandaag", aldus Wester.

"Het is moeilijk om te zeggen of de blessures van Smeets en Kramer een direct gevolg zijn van het drukke speelschema, maar het speelt zeker wel mee."

'Ik vind ook dat ik ondermaats heb gepresteerd'

Wester kan zelf vooralsnog niet terugkijken op een al te geslaagd toernooi. Ze heeft een voor haar doen laag reddingspercentage en kreeg daardoor ook al de nodige kritiek te verduren.

"Ik vind ook dat ik ondermaats heb gepresteerd in de wedstrijden die we tot nu toe hebben gespeeld. Maar het is nog altijd het team dat er moet staan, dus ja...", verzuchtte ze. "Ik denk dat we sowieso trots kunnen zijn op wat we hier presteren. We hebben weer op een eindtoernooi de laatste vier gehaald. Het is natuurlijk wel jammer dat we niet in de finale staan."

Nederland is door de nederlaag veroordeeld tot de strijd om het brons. Oranje neemt het daarin zondag om 14.00 uur op tegen Roemenië, dat in de andere halve finale niet opgewassen was tegen Rusland: 28-22.

Oranje reikte twee jaar geleden bij het vorige EK in Zweden wel tot de finale, maar greep toen na een zenuwslopend gevecht met Noorwegen naast het goud: 30-29.