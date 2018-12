De Nederlandse handbalsters zijn er vrijdag niet in geslaagd de finale van het EK te bereiken. Gastland Frankrijk was in Parijs een maatje te groot: 21-27.

Nederland kon de fysiek sterke Fransen tot het begin van de tweede helft bijbenen, maar daarna nam de thuisploeg snel afstand.

Voor Oranje resteert daardoor zondag de strijd om de derde plaats tegen Roemenië. Wereldkampioen Frankrijk staat in de finale tegenover olympisch kampioen Rusland, dat de andere halve finale vrijdag met 28-22 won.

Het EK in Frankrijk is voor Nederland het vijfde grote toernooi op rij waarop het net naast goud grijpt. Er was zilver op het WK van 2015, een vierde plek op de Olympische Spelen van 2016, zilver op het EK van 2016 en brons op het WK van 2017.

Dankzij de halvefinaleplaats verzekerde Oranje zich net als Rusland en Roemenië wel van een ticket voor het WK van 2019 in Japan. Frankrijk was als titelverdediger al zeker van deelname aan dat toernooi.

Oranje knokt zich in eerste helft knap terug

Oranje begon sterk aan de wedstrijd in de AccorHotels Arena en kwam direct op voorsprong. Dat bleef zo tot 3-2, want daarna maakten de fysiek spelende Fransen vier punten op rij.

Die marge bleef staan tot 6-9 en bondscoach Helle Thomsen vroeg op dat moment een time-out aan. Ze wisselde daarbij keeper Tess Wester voor de langere Rinka Duijndam, die een beter antwoord had op de vele goede afstandsschoten van Frankrijk.

Duijndam hoefde ruim zes minuten lang geen Franse treffer toe te staan, waardoor Nederland weer terugkwam in de wedstrijd. Bij Oranje speelden Nycke Groot en Angela Malestein na een korte afwezigheid weer en zij waren belangrijk met respectievelijk drie en vier treffers in de eerste helft.

Blessures voor Smeets en Kramer

Halverwege stond Oranje slechts met 11-12 achter, waardoor er nog volop perspectief was voor de tweede helft. Daarin wist Nederland zelfs op gelijke hoogte (13-13 en 14-14) te komen, maar vervolgens pakte Frankrijk opnieuw de leiding.

Oranje verloor vroeg in de tweede helft Martine Smeets, die door een enkelblessure niet verder kon. Frankrijk liep in die fase uit naar 14-17. Toen het gastland wegens een tijdstraf met een vrouw minder op het veld stond, wist het zelfs uit te lopen naar 14-18.

Even later had Nederland een speelster minder wegens een tijdstraf voor Maura Visser en kwam Frankrijk wel tweemaal scoren: 15-20. Thomsen laste bij die stand opnieuw een time-out in en liet Oranje opportunistischer spelen. Het leidde aan beide kanten tot enkele treffers.

Twaalf minuten voor tijd verloor Oranje ook Jessy Kramer met een ogenschijnlijk zware blessure. Daarna was het Nederlandse verzet gebroken en liep Frankrijk uit naar een ruime marge: 21-27.

De wedstrijd om het brons tussen Oranje en Roemenië begint zondag om 14.00 uur. De EK-finale tussen Frankrijk en Rusland staat om 17.30 uur op het programma.