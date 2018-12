Ranomi Kromowidjojo is vanzelfsprekend dolblij met haar tweede wereldtitel op de WK kortebaanzwemmen in het Chinese Hangzhou. De Groningse had zich bijna geen betere race kunnen wensen op de 50 vlinder.

"Ik zwom sneller dan ooit en heb goud binnen, dus het was denk ik wel een perfecte race", zei Kromowidjojo in een eerste reactie tegen de NOS. "Mijn keerpunt en finish waren goed en ik zit weer iets dichter bij het wereldrecord. Voor nu ben ik heel blij."

De 28-jarige Kromowidjojo, die donderdag al goud won op de 100 meter vrij, scherpte met een tijd van 24,47 het Nederlands record aan dat ze vorige maand hoogstpersoonlijk had neergezet op de 50 vlinder. Bij de wereldbeker in het Japanse Tokio tikte ze aan in 24,51.

Met 24,47 zat ze nog maar iets boven het wereldrecord dat al ruim negen jaar op naam staat van Therese Alshammar. De Zweedse noteerde in november 2009 op de kortebaan in Singapore de mondiale toptijd van 24,38.

Nederland al op acht medailles in China

Kromowidojo had zichzelf wel ten doel gesteld om in China op het wereldrecord van Alshammar te jagen. "Het zat wel in mijn achterhoofd. Ik wilde gewoon mijn eigen race zwemmen en keihard beuken en dan zou ik wel zien waar het schip zou stranden. Ik sta weer op het hoogste podium en mag het Wilhelmus weer meezingen."

Met haar recordtijd van 24,47 liet Kromowidjojo onder anderen de Australische Holly Barratt (zilver in 24,80) en de Amerikaanse Kelsi Dahlia (brons in 24,97) achter zich. Maaike de Waard eindigde als vijfde.

Door de gouden medaille van Kromowidjojo op de 50 vlinder staat Nederland nu op acht WK-medailles. Het mondiale eindtoernooi is dinsdag begonnen en duurt tot en met zondag.