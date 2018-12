Ranomi Kromowidjojo heeft vrijdag bij de WK kortebaanzwemmen overtuigend goud veroverd op de 50 meter vlinderslag. De Groningse verzekerde zich zo van haar tweede wereldtitel in het Chinese Hangzhou.

De 28-jarige Kromowidjojo tikte aan in 24,47 en verbeterde daarmee het Nederlandse record dat ze vorige maand nog had neergezet bij de wereldbekerwedstrijden in het Japanse Tokio (24,51).

De nieuwe nationale toptijd was genoeg om de Australische Holly Barratt (zilver in 24,80) en de Amerikaanse Kelsi Dahlia (brons in 24,97) te verslaan. Maaike de Waard, die in de halve finales nog haar persoonlijk record aanscherpte, eindigde met een tijd van 25,32 als vijfde.

Twee jaar geleden bij de WK kortebaan in het Canadese Windsor pakte Jeanette Ottesen het goud op de 50 vlinder, maar de Deense is dit jaar niet van de partij. Datzelfde geldt voor de Zweedse Sarah Sjöström, die enkele maanden geleden al besloot de WK over te slaan.

Voor Kromowidjojo is het haar tweede wereldtitel en zesde medaille in Hangzhou. Ze won donderdag op knappe wijze de 100 meter vrij en stelde zo voor de tweede keer in haar loopbaan WK-goud veilig op het koninginnennummer.

Nederland na vier dagen op acht medailles

Ruim een uur na haar gouden race op de 50 vlinder kwam Kromowidjojo in actie in de halve finale van de 50 meter rugslag. Ze klokte net als de Française Mathilde Cini de achtste tijd (26,54) en was daardoor veroordeeld tot een swim-off voor een strijd om het laatste finaleticket.

Kromowidjojo heeft echter besloten zich terug te trekken, zodat ze zich volledig op de 50 meter vrij kan richten. De drievoudig olympisch kampioen is regerend wereldkampioen op dat nummer.

Voor De Waard was de halve eindstrijd van de 50 rug eveneens het eindstation. De 22-jarige Nederlandse tikte aan in 26,74 en eindigde daarmee als gedeeld elfde. De Waard was langzamer dan in de series, toen ze een tijd van 26,48 klokte.

Kira Toussaint is met een tijd van 26,04 de houder van het Nederlands record op de 50 rug. De 24-jarige Amstelveense moest de WK door ziekte aan zich voorbij laten gaan.

De wereldkampioenschappen in Hangzhou zijn dinsdag begonnen en duren nog tot en met zondag. Nederland staat na vier dagen op acht medailles: twee keer goud, vier keer zilver en twee keer brons.