Lois Abbingh kijkt uit naar de halve finale op het EK handbal van vrijdagavond tegen gastland Frankrijk, maar vindt ook dat Oranje in het nadeel is tegen de regerend wereldkampioen. De nieuwe aanvoerster merkt dat het bomvolle speelschema zijn tol begint te eisen in de Nederlandse ploeg.

"Het is een wonder dat er zo weinig blessures in onze ploeg zijn, na drie wedstrijden in vier dagen. Dat is echt slopend", zegt de 26-jarige Abbingh in aanloop naar de halve finale van vrijdagavond in Parijs.

"Op de dag dat we niet hoefden te spelen, moesten we ook nog eens reizen. We beginnen dus niet echt uitgerust aan de halve finale, terwijl dat op zo'n belangrijk toernooi wel het geval zou moeten zijn."

Nederland speelde op 9 december tegen Roemenië en kwam in de dagen daarna nog in actie tegen Noorwegen (11 december) en Duitsland (12 december), waarna de formatie van bondscoach Helle Thomsen donderdag Nancy verliet voor Parijs.

Thomsen liet zich deze week ook al meerdere keren kritisch uit over het drukke speelschema. De bondscoach merkt dat haar spelers op deze manier "fysiek kapot gaan" en vindt dat Frankrijk, dat drie duels in zeven dagen speelde, daardoor in het voordeel is.

'Er is onverwacht andere dynamiek in ploeg ontstaan'

Hoewel Oranje voor de vijfde keer op rij in de halve finale van een groot toernooi staat, vindt Abbingh dat de handbalsters op het EK voor een verrassing hebben gezorgd. Ze merkte dat het vertrouwen voor aanvang van het toernooi niet groot was door het gemis van cirkelspeelsters Danick Snelder (blessure) en Yvette Broch (gestopt).

"Voor het toernooi vreesden we nog dat we de poulefase misschien niet eens zouden overleven, zo weinig vertrouwen was er door het wegvallen van twee cirkelspeelsters van wereldklasse", aldus Abbingh. "Maar er is onverwacht een andere dynamiek in de ploeg ontstaan en nu staan we toch gewoon weer in die halve finale."

Abbingh beseft wel dat het nog een hele klus wordt tegen Frankrijk, de regerend wereldkampioen die op de Olympische Spelen van 2016 in Rio de Janeiro in de halve eindstrijd van Oranje won.

"Frankrijk zal extra motivatie krijgen als de hal helemaal vol fans zit, maar het kan ook extra druk geven. Het is sowieso een sterke ploeg met een strakke dekking; het komt bijna niet voor dat ze twintig doelpunten tegen krijgen. Die onwijs grote hal helemaal vol, daar doe je het wel voor."

Malestein terug in selectie

Bondscoach Thomsen heeft Angela Malestein opgenomen in de selectie voor het duel met Frankrijk. De wijziging houdt in dat Dione Housheer niet in actie komt in de halve finale.

De halve finale tussen Nederland en Frankrijk begint vrijdag om 21.00 uur. De strijd om de derde plek en de finale worden zondag gespeeld in Parijs.